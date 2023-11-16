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Профессиональное хобби. Как стать городским спасателем? - РИА Новости, 16.11.2023
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09:00 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/spasateli-1908720869.html
Профессиональное хобби. Как стать городским спасателем?
Профессиональное хобби. Как стать городским спасателем? - РИА Новости, 16.11.2023
Профессиональное хобби. Как стать городским спасателем?
Волонтерство не всегда связано с социальной помощью или работой на мероприятиях. Есть еще одно направление, где всегда рады помощи добровольцев, но оно требует... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:00
2023-11-16T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
спасатели
волонтерство в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908706264_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_ba78c36bb64fd8e3de8a7ae1a5b85744.jpg
Волонтерство не всегда связано с социальной помощью или работой на мероприятиях. Есть еще одно направление, где всегда рады помощи добровольцев, но оно требует большего числа навыков – спасатель. РИА Новости узнало, что делать горожанам, желающим попасть в их ряды, и как проходит обучение.Общие требованияЖелающему стать спасателем-добровольцем должно быть не меньше 18 лет. Такое требование обусловлено интенсивной физической нагрузкой во время обучения и работы. Ограничений по гендерному признаку нет. Необходимо иметь полное среднее образование. Преимуществом будет полученный опыт в одном из общественных формирований Москвы, внесенных в реестр аттестованных.Туда входит отряд "СпасРезерв", "ЛизаАлерт" и студенческий отряд "Феникс", где есть возможность получить навыки и общее представление о работе. Впрочем, практика и дежурство, например, в "СпасРезерве", будут доступны вам в период прохождения специального обучения, куда вас отправит формирование. Если же ранее вы прошли курсы первой помощи или промышленного альпинизма, то это будет хорошим подспорьем.ОбучениеВ случае, если на обучение вас отправил добровольческий отряд, то оно будет бесплатным, так как проходит в рамках программы развития добровольчества в столице. Занятия спасателей-добровольцев проходят в аудиториях учебного центра ГО и ЧС Москвы и на оснащенной специальными тренажерами и комплексами учебной площадке Департамента ГОЧСиПБ, где вас ждет порядка 300 часов теоретических и практических занятий по профилю.Обучение можно прекрасно совмещать с работой – оно проходит в вечернее время и выходные дни. При этом программа такая же, как у профессиональных спасателей и называется "Профессиональная подготовка спасателей к ведению аварийно-спасательных работ".За время подготовки вы получите навыки оказания первой помощи, ликвидации последствий различных происшествий. Также вы научитесь работать со специальным оборудованием, оказывать людям психологическую поддержку.АттестацияПо итогам освоения курса будущего спасателя ждут практические и теоретические экзамены, после которых вы получите документ об окончании обучения. Затем вас ждет еще один блок зачетов, в том числе и нормативы по физической подготовке. Принимает их специальная комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб и формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя города Москвы.Получив все зачеты и выполнив нормативы, вы получаете удостоверение и книжку спасателя, которые дают право приступить к работе. Статус спасателя необходимо подтверждать не менее одного раза в три года. Впрочем, вы можете повысить квалификацию через два года при условии освоения трех дополнительных специальностей, одна из которых касается навыков работы на высоте. В этом случае ваш статус будет "спасатель 3 класса".Ссылка: Герои без плащей. Как стать спасателем-добровольцемУ более целеустремленных спасателей-добровольцев есть возможность стать спасателем второго, первого и даже международного класса. Но достигают такого уровня немногие из-за необходимости осваивать дополнительные специальности, большими временными промежутками между аттестациями. И самый важный критерий: на протяжении этих лет человек должен регулярно работать в аварийно-спасательном формировании. К слову, список специальностей, которые можно получить, довольно обширен: промышленный альпинист, стропальщик, пожарный, водитель маломерного судна и другие.АмуницияДобровольцы самостоятельно приобретают рабочую форму и материалы, а вот технику и аварийно-спасательное оборудование получают в формированиях.ГрафикЧеткого графика у спасателей-добровольцев нет, они определяют его самостоятельно. Так как у большинства добровольцев есть основная работа, то дежурства приходятся на выходные и праздничные дни. В основном каждый резервист выходит на дежурство не реже раза в месяц, но некоторые добровольцы берут больше дежурств.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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москва, спасатели, волонтерство в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, спасатели, Волонтерство в России

Профессиональное хобби. Как стать городским спасателем?

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДобровольцы поисково-спасательного отряда "Спасрезерв" во время учебного сбора в Московской области
Добровольцы поисково-спасательного отряда Спасрезерв во время учебного сбора в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Добровольцы поисково-спасательного отряда "Спасрезерв" во время учебного сбора в Московской области
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Волонтерство не всегда связано с социальной помощью или работой на мероприятиях. Есть еще одно направление, где всегда рады помощи добровольцев, но оно требует большего числа навыков – спасатель. РИА Новости узнало, что делать горожанам, желающим попасть в их ряды, и как проходит обучение.

Общие требования

Желающему стать спасателем-добровольцем должно быть не меньше 18 лет. Такое требование обусловлено интенсивной физической нагрузкой во время обучения и работы. Ограничений по гендерному признаку нет. Необходимо иметь полное среднее образование. Преимуществом будет полученный опыт в одном из общественных формирований Москвы, внесенных в реестр аттестованных.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастник городского конкурса профессионального мастерства по профессии "Спасатель" на учебно-тренировочном полигоне в деревне Апаринки в Московской области
Участник городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель на учебно-тренировочном полигоне в деревне Апаринки в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участник городского конкурса профессионального мастерства по профессии "Спасатель" на учебно-тренировочном полигоне в деревне Апаринки в Московской области
Туда входит отряд "СпасРезерв", "ЛизаАлерт" и студенческий отряд "Феникс", где есть возможность получить навыки и общее представление о работе. Впрочем, практика и дежурство, например, в "СпасРезерве", будут доступны вам в период прохождения специального обучения, куда вас отправит формирование. Если же ранее вы прошли курсы первой помощи или промышленного альпинизма, то это будет хорошим подспорьем.

Обучение

В случае, если на обучение вас отправил добровольческий отряд, то оно будет бесплатным, так как проходит в рамках программы развития добровольчества в столице. Занятия спасателей-добровольцев проходят в аудиториях учебного центра ГО и ЧС Москвы и на оснащенной специальными тренажерами и комплексами учебной площадке Департамента ГОЧСиПБ, где вас ждет порядка 300 часов теоретических и практических занятий по профилю.
Обучение можно прекрасно совмещать с работой – оно проходит в вечернее время и выходные дни. При этом программа такая же, как у профессиональных спасателей и называется "Профессиональная подготовка спасателей к ведению аварийно-спасательных работ".
За время подготовки вы получите навыки оказания первой помощи, ликвидации последствий различных происшествий. Также вы научитесь работать со специальным оборудованием, оказывать людям психологическую поддержку.

Аттестация

По итогам освоения курса будущего спасателя ждут практические и теоретические экзамены, после которых вы получите документ об окончании обучения. Затем вас ждет еще один блок зачетов, в том числе и нормативы по физической подготовке. Принимает их специальная комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб и формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя города Москвы.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник финала городского конкурса "Московские мастера" по профессии "Пожарный" на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
Участник финала городского конкурса Московские мастера по профессии Пожарный на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Участник финала городского конкурса "Московские мастера" по профессии "Пожарный" на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках
Получив все зачеты и выполнив нормативы, вы получаете удостоверение и книжку спасателя, которые дают право приступить к работе. Статус спасателя необходимо подтверждать не менее одного раза в три года. Впрочем, вы можете повысить квалификацию через два года при условии освоения трех дополнительных специальностей, одна из которых касается навыков работы на высоте. В этом случае ваш статус будет "спасатель 3 класса".
Ссылка: Герои без плащей. Как стать спасателем-добровольцем
Добровольцы поисково-спасательного отряда во время учебного сбора в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Благородное хобби: как стать спасателем-добровольцем в Москве
14 июня, 09:00
У более целеустремленных спасателей-добровольцев есть возможность стать спасателем второго, первого и даже международного класса. Но достигают такого уровня немногие из-за необходимости осваивать дополнительные специальности, большими временными промежутками между аттестациями. И самый важный критерий: на протяжении этих лет человек должен регулярно работать в аварийно-спасательном формировании. К слову, список специальностей, которые можно получить, довольно обширен: промышленный альпинист, стропальщик, пожарный, водитель маломерного судна и другие.

Амуниция

Добровольцы самостоятельно приобретают рабочую форму и материалы, а вот технику и аварийно-спасательное оборудование получают в формированиях.

График

Четкого графика у спасателей-добровольцев нет, они определяют его самостоятельно. Так как у большинства добровольцев есть основная работа, то дежурства приходятся на выходные и праздничные дни. В основном каждый резервист выходит на дежурство не реже раза в месяц, но некоторые добровольцы берут больше дежурств.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваспасателиВолонтерство в России
 
 
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