https://ria.ru/20231116/sotspomosch-1909898133.html
В Госдуму внесли инициативу о праве беременных на соцпомощь
В Госдуму внесли инициативу о праве беременных на соцпомощь - РИА Новости, 16.11.2023
В Госдуму внесли инициативу о праве беременных на соцпомощь
Депутаты "Справедливой России - За Правду" внесли в Госдуму законопроект о праве беременных женщин и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:45
2023-11-16T17:45
2023-11-16T17:45
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865425780_0:248:3020:1947_1920x0_80_0_0_da3dcb96cec8de536fec941652a79080.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России - За Правду" внесли в Госдуму законопроект о праве беременных женщин и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на государственную соцпомощь, включая предоставление временного проживания в спецучреждении, следует из думской базы. "Для этого законопроектом предлагается включить в число лиц, обладающих правом на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, беременных женщин, женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации <…> Таким образом, законопроект признает вышеуказанную категорию женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающимися в социальной защите и помощи со стороны государства. При этом законопроектом предусматривается включение в набор социальных услуг нового вида услуг: "предоставление временного круглосуточного проживания в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально-психологические услуги", - указано в пояснительной записке. Предполагается, что финансироваться это будет за счет средств бюджета, при этом субъекты РФ продолжат самостоятельно финансировать оказание государственной социальной помощи в рамках действующих положений законодательства. "Дополнительно к видам оказания государственной социальной помощи, оказываемым за счет средств бюджетов субъектов РФ, предлагается предусмотреть помимо денежных выплат и натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи) также предоставление следующих видов социальных услуг: социально-бытовых, социально-педагогических, социально-медицинских, социально-правовых, социально-трудовых, социально-психологических и других", - отмечается в пояснительных документах. Из них также следует, что законопроектом не предусматривается возможность замены получения социальной услуги, соответствующей выплатой, "что, в свою очередь, будет способстовать целевому использованию средств из федерального бюджета, направленных на оказание социальной помощи беременным женщинам, и женщинам с детьми, путем их временного размещения в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально- психологические услуги".
https://ria.ru/20231103/putin-1907266042.html
https://ria.ru/20231103/aborty-1907256012.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865425780_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_46877330e6ec1195244b33c2eb4763a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли инициативу о праве беременных на соцпомощь
В ГД внесли инициативу о праве беременных женщин с детьми на соцпомощь
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Депутаты "Справедливой России - За Правду" внесли в Госдуму законопроект
о праве беременных женщин и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на государственную соцпомощь, включая предоставление временного проживания в спецучреждении, следует из думской базы.
"Для этого законопроектом предлагается включить в число лиц, обладающих правом на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, беременных женщин, женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации <…> Таким образом, законопроект признает вышеуказанную категорию женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающимися в социальной защите и помощи со стороны государства. При этом законопроектом предусматривается включение в набор социальных услуг нового вида услуг: "предоставление временного круглосуточного проживания в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально-психологические услуги", - указано в пояснительной записке.
Путин назвал проблему абортов острой
Предполагается, что финансироваться это будет за счет средств бюджета, при этом субъекты РФ
продолжат самостоятельно финансировать оказание государственной социальной помощи в рамках действующих положений законодательства.
"Дополнительно к видам оказания государственной социальной помощи, оказываемым за счет средств бюджетов субъектов РФ, предлагается предусмотреть помимо денежных выплат и натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи) также предоставление следующих видов социальных услуг: социально-бытовых, социально-педагогических, социально-медицинских, социально-правовых, социально-трудовых, социально-психологических и других", - отмечается в пояснительных документах.
Из них также следует, что законопроектом не предусматривается возможность замены получения социальной услуги, соответствующей выплатой, "что, в свою очередь, будет способстовать целевому использованию средств из федерального бюджета, направленных на оказание социальной помощи беременным женщинам, и женщинам с детьми, путем их временного размещения в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально- психологические услуги".
Священник: инициативы по ограничению абортов основаны на заботе о женщинах