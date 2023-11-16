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В Госдуму внесли инициативу о праве беременных на соцпомощь - РИА Новости, 16.11.2023
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17:45 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sotspomosch-1909898133.html
В Госдуму внесли инициативу о праве беременных на соцпомощь
В Госдуму внесли инициативу о праве беременных на соцпомощь - РИА Новости, 16.11.2023
В Госдуму внесли инициативу о праве беременных на соцпомощь
Депутаты "Справедливой России - За Правду" внесли в Госдуму законопроект о праве беременных женщин и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:45
2023-11-16T17:45
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России - За Правду" внесли в Госдуму законопроект о праве беременных женщин и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на государственную соцпомощь, включая предоставление временного проживания в спецучреждении, следует из думской базы. "Для этого законопроектом предлагается включить в число лиц, обладающих правом на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, беременных женщин, женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации &lt;…&gt; Таким образом, законопроект признает вышеуказанную категорию женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающимися в социальной защите и помощи со стороны государства. При этом законопроектом предусматривается включение в набор социальных услуг нового вида услуг: "предоставление временного круглосуточного проживания в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально-психологические услуги", - указано в пояснительной записке. Предполагается, что финансироваться это будет за счет средств бюджета, при этом субъекты РФ продолжат самостоятельно финансировать оказание государственной социальной помощи в рамках действующих положений законодательства. "Дополнительно к видам оказания государственной социальной помощи, оказываемым за счет средств бюджетов субъектов РФ, предлагается предусмотреть помимо денежных выплат и натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи) также предоставление следующих видов социальных услуг: социально-бытовых, социально-педагогических, социально-медицинских, социально-правовых, социально-трудовых, социально-психологических и других", - отмечается в пояснительных документах. Из них также следует, что законопроектом не предусматривается возможность замены получения социальной услуги, соответствующей выплатой, "что, в свою очередь, будет способстовать целевому использованию средств из федерального бюджета, направленных на оказание социальной помощи беременным женщинам, и женщинам с детьми, путем их временного размещения в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально- психологические услуги".
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли инициативу о праве беременных на соцпомощь

В ГД внесли инициативу о праве беременных женщин с детьми на соцпомощь

© iStock.com / LiderinaБеременная девушка подписывает документы
Беременная девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© iStock.com / Liderina
Беременная девушка подписывает документы . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России - За Правду" внесли в Госдуму законопроект о праве беременных женщин и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на государственную соцпомощь, включая предоставление временного проживания в спецучреждении, следует из думской базы.
"Для этого законопроектом предлагается включить в число лиц, обладающих правом на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, беременных женщин, женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации <…> Таким образом, законопроект признает вышеуказанную категорию женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающимися в социальной защите и помощи со стороны государства. При этом законопроектом предусматривается включение в набор социальных услуг нового вида услуг: "предоставление временного круглосуточного проживания в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально-психологические услуги", - указано в пояснительной записке.
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Предполагается, что финансироваться это будет за счет средств бюджета, при этом субъекты РФ продолжат самостоятельно финансировать оказание государственной социальной помощи в рамках действующих положений законодательства.
"Дополнительно к видам оказания государственной социальной помощи, оказываемым за счет средств бюджетов субъектов РФ, предлагается предусмотреть помимо денежных выплат и натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи) также предоставление следующих видов социальных услуг: социально-бытовых, социально-педагогических, социально-медицинских, социально-правовых, социально-трудовых, социально-психологических и других", - отмечается в пояснительных документах.
Из них также следует, что законопроектом не предусматривается возможность замены получения социальной услуги, соответствующей выплатой, "что, в свою очередь, будет способстовать целевому использованию средств из федерального бюджета, направленных на оказание социальной помощи беременным женщинам, и женщинам с детьми, путем их временного размещения в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально- психологические услуги".
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