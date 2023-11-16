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Томский губернатор обсудил с послом Белоруссии сотрудничество по БПЛА - РИА Новости, 16.11.2023
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14:41 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909840260.html
Томский губернатор обсудил с послом Белоруссии сотрудничество по БПЛА
Томский губернатор обсудил с послом Белоруссии сотрудничество по БПЛА - РИА Новости, 16.11.2023
Томский губернатор обсудил с послом Белоруссии сотрудничество по БПЛА
Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой обсудил с губернатором Томской области Владимиром Мазуром сотрудничество в области производства беспилотников, сообщило РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:41
2023-11-16T14:41
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
белоруссия
томская область
москва
владимир мазур
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой обсудил с губернатором Томской области Владимиром Мазуром сотрудничество в области производства беспилотников, сообщило посольство. "У посла Дмитрия Крутого очередной длинный день на ВДНХ - сегодня с сибирским акцентом. С самого утра провели переговоры с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. И в первую очередь посол провел губернатору экскурсию по экспозиции в белорусском павильоне на ВДНХ. С увиденного (в первую очередь - наших беспилотников) и начали разговор", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. В посольстве отметили, что Томская область как "протяженный и нередко труднодоступный регион определен в России как один из базовых для развития данных компетенций, действует экспериментальный правовой режим". "Томичи заинтересованы в белорусском опыте и кооперационных проектах... Посол и губернатор договорились продолжить обсуждение насыщенной повестки в ходе визита Дмитрия Крутого в Томск (запланировали на I квартал 2024 года). Посол пообещал привезти с собой белорусскую делегацию с акцентом на разработку гражданских БПЛА", - добавили в посольстве Белоруссии. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html
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выставка-форум "россия", белоруссия, томская область, москва, владимир мазур
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Белоруссия, Томская область, Москва, Владимир Мазур
Томский губернатор обсудил с послом Белоруссии сотрудничество по БПЛА

Томский губернатор и посол Белоруссии обсудили на ВДНХ производство БПЛА

© Фото : пресс-службы Посольства Беларуси в РоссииДмитрий Крутой и Владимир Мазур
Дмитрий Крутой и Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-службы Посольства Беларуси в России
Дмитрий Крутой и Владимир Мазур
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой обсудил с губернатором Томской области Владимиром Мазуром сотрудничество в области производства беспилотников, сообщило посольство.
"У посла Дмитрия Крутого очередной длинный день на ВДНХ - сегодня с сибирским акцентом. С самого утра провели переговоры с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. И в первую очередь посол провел губернатору экскурсию по экспозиции в белорусском павильоне на ВДНХ. С увиденного (в первую очередь - наших беспилотников) и начали разговор", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
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В посольстве отметили, что Томская область как "протяженный и нередко труднодоступный регион определен в России как один из базовых для развития данных компетенций, действует экспериментальный правовой режим".
"Томичи заинтересованы в белорусском опыте и кооперационных проектах... Посол и губернатор договорились продолжить обсуждение насыщенной повестки в ходе визита Дмитрия Крутого в Томск (запланировали на I квартал 2024 года). Посол пообещал привезти с собой белорусскую делегацию с акцентом на разработку гражданских БПЛА", - добавили в посольстве Белоруссии.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
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