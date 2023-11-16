https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909840260.html

Томский губернатор обсудил с послом Белоруссии сотрудничество по БПЛА

Томский губернатор обсудил с послом Белоруссии сотрудничество по БПЛА - РИА Новости, 16.11.2023

Томский губернатор обсудил с послом Белоруссии сотрудничество по БПЛА

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой обсудил с губернатором Томской области Владимиром Мазуром сотрудничество в области производства беспилотников, сообщило РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:41

2023-11-16T14:41

2023-11-16T14:41

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

белоруссия

томская область

москва

владимир мазур

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909836666_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_bc816f7af48130e53876bcf9d3373618.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой обсудил с губернатором Томской области Владимиром Мазуром сотрудничество в области производства беспилотников, сообщило посольство. "У посла Дмитрия Крутого очередной длинный день на ВДНХ - сегодня с сибирским акцентом. С самого утра провели переговоры с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. И в первую очередь посол провел губернатору экскурсию по экспозиции в белорусском павильоне на ВДНХ. С увиденного (в первую очередь - наших беспилотников) и начали разговор", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. В посольстве отметили, что Томская область как "протяженный и нередко труднодоступный регион определен в России как один из базовых для развития данных компетенций, действует экспериментальный правовой режим". "Томичи заинтересованы в белорусском опыте и кооперационных проектах... Посол и губернатор договорились продолжить обсуждение насыщенной повестки в ходе визита Дмитрия Крутого в Томск (запланировали на I квартал 2024 года). Посол пообещал привезти с собой белорусскую делегацию с акцентом на разработку гражданских БПЛА", - добавили в посольстве Белоруссии. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html

https://ria.ru/20231115/rabota-1909643601.html

белоруссия

томская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", белоруссия, томская область, москва, владимир мазур