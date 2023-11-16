Посол России рассказал о роли сотрудничества с Китаем в сфере безопасности
Посол: сотрудничество России и КНР в сфере безопасности имеет особую значимость
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество в сфере безопасности сегодня имеет особую значимость, а совместные учения вооруженных сил РФ и КНР служат делу защиты мира и стабильности в регионе и в мире в целом, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов.
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"Особую значимость в нынешнее время имеет российско-китайское сотрудничество в сфере безопасности", - отметил Моргулов, выступая на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае.
Он напомнил, что в сентябре этого года в Москве состоялись консультации между секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД КНР Ван И, в ходе которых обсуждался широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов, включая ситуацию во всех основных мировых "горячих точках", определены совместные шаги по реагированию на эти вызовы. В начале ноября президент РФ Владимир Путин принял в Москве зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, который также провел переговоры с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. За неделю до этого Шойгу в качестве почётного гостя принял участие в авторитетном пекинском Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.
"В последнее время регулярно организуются учения с участием российских и китайских военнослужащих, самолеты стратегической авиации ВКС РФ и ВВС НОАК осуществляют совместное патрулирование прилегающих акваторий, военно-морскими флотами двух стран также проводятся совместные походы и тактические маневры. Все это служит делу защиты мира и стабильности в регионе и в мире в целом", - подчеркнул Моргулов.
Он также выразил уверенность, что "в новых мировых реалиях отношения между Россией и Китаем по всем направлениям двусторонней и международной повестки дня будут лишь интенсифицироваться и обогащаться новым содержанием".
Двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" и Восточно-Китайского педагогического университета на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка" открылась в четверг в Шанхае. Мероприятие стало первой экспертной встречей клуба "Валдай" с партнерами из Китая после серии российско-китайских переговоров на высшем уровне.