Глава МИД Чехии прокомментировал заморозку российской собственности
Глава МИД Чехии утверждает, что заморозка собственности РФ соответствует закону
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил информагентству ЧТК, что заморозка российской собственности в стране "соответствует законодательству".
В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, в случае формализации решения Чехии о заморозке возможна ответная реакция.
"Я отрицаю высказывания о том, что это незаконный шаг, поскольку он соответствует чешскому законодательству согласно закону о санкциях", - заявил Липавский в комментарии, предоставленном чешским МИД информагентству ЧТК.
Как говорится в сообщении агентства, Липавский не ожидает ответных шагов со стороны России, поскольку не обладает информацией о чешском имуществе в Москве, на которое можно было бы наложить подобные санкции.
В среду премьер Чехии Петр Фиала заявил, что по решению властей Чехии Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, куда поступает плата за аренду недвижимости. При этом глава МИД Чехии Ян Липавский указывал, что заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.