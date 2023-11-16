https://ria.ru/20231116/sobstvennost-1909845995.html

Глава МИД Чехии прокомментировал заморозку российской собственности

Глава МИД Чехии прокомментировал заморозку российской собственности - РИА Новости, 16.11.2023

Глава МИД Чехии прокомментировал заморозку российской собственности

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил информагентству ЧТК, что заморозка российской собственности в стране "соответствует законодательству". РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:00

2023-11-16T15:00

2023-11-16T15:00

россия

ян липавский

чехия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848745842_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_ff7f60bab45d0107468f658c0138088b.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил информагентству ЧТК, что заморозка российской собственности в стране "соответствует законодательству". В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, в случае формализации решения Чехии о заморозке возможна ответная реакция. "Я отрицаю высказывания о том, что это незаконный шаг, поскольку он соответствует чешскому законодательству согласно закону о санкциях", - заявил Липавский в комментарии, предоставленном чешским МИД информагентству ЧТК. Как говорится в сообщении агентства, Липавский не ожидает ответных шагов со стороны России, поскольку не обладает информацией о чешском имуществе в Москве, на которое можно было бы наложить подобные санкции. В среду премьер Чехии Петр Фиала заявил, что по решению властей Чехии Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, куда поступает плата за аренду недвижимости. При этом глава МИД Чехии Ян Липавский указывал, что заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231116/chekhiya-1909798931.html

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

https://ria.ru/20230929/chekhiya-1899391204.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ян липавский, чехия, в мире