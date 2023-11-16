https://ria.ru/20231116/snaryadov-1909960646.html

Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву

Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву - РИА Новости, 16.11.2023

Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву

Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведет расследование сообщений в СМИ о швейцарских боеприпасах, которые якобы были направлены Украине через... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T21:19

2023-11-16T21:19

2023-11-16T21:19

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швейцария

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведет расследование сообщений в СМИ о швейцарских боеприпасах, которые якобы были направлены Украине через польскую компанию, передает агентство Франс Пресс. Ранее швейцарская газета NZZ выпустила публикацию, в которой утверждалось, что боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence, расположенной в швейцарском Туне, якобы были реэкспортированы на Украину польской компанией UMO SP. Из-за своего нейтралитета Швейцария не разрешает странам, которым она продала оружие, реэкспортировать его в другую страну без согласия Берна. При этом в статье указывалось, что частные компании, такие как UMO SP, не должны подписывать декларацию о реэкспорте. "По этому делу ведется расследование... Никаких комментариев, пока оно продолжается", - заявили агентству в министерстве в четверг. В польской компании агентству сообщили, что не заметили "какой-либо тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в прессе", и подчеркнули, что все транзакции фирмы "подлежат проверке со стороны правительства Польши". При этом в компании добавили, что изучают юридические возможности вызова в польский суд американского журналиста, представившего информацию о передаче боеприпасов. В начале ноября издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius сообщило, что Украина с высокой вероятностью приобрела боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

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