Рейтинг@Mail.ru
Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/snaryadov-1909960646.html
Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву
Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву - РИА Новости, 16.11.2023
Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву
Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведет расследование сообщений в СМИ о швейцарских боеприпасах, которые якобы были направлены Украине через... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:19
2023-11-16T21:19
в мире
украина
россия
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_01a2b0e1b756a8723627cfdff83ebeb4.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведет расследование сообщений в СМИ о швейцарских боеприпасах, которые якобы были направлены Украине через польскую компанию, передает агентство Франс Пресс. Ранее швейцарская газета NZZ выпустила публикацию, в которой утверждалось, что боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence, расположенной в швейцарском Туне, якобы были реэкспортированы на Украину польской компанией UMO SP. Из-за своего нейтралитета Швейцария не разрешает странам, которым она продала оружие, реэкспортировать его в другую страну без согласия Берна. При этом в статье указывалось, что частные компании, такие как UMO SP, не должны подписывать декларацию о реэкспорте. "По этому делу ведется расследование... Никаких комментариев, пока оно продолжается", - заявили агентству в министерстве в четверг. В польской компании агентству сообщили, что не заметили "какой-либо тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в прессе", и подчеркнули, что все транзакции фирмы "подлежат проверке со стороны правительства Польши". При этом в компании добавили, что изучают юридические возможности вызова в польский суд американского журналиста, представившего информацию о передаче боеприпасов. В начале ноября издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius сообщило, что Украина с высокой вероятностью приобрела боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html
украина
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_b4bad1a489b97bcf3b839bc4c1910bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, швейцария
В мире, Украина, Россия, Швейцария
Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву

AFP: Швейцария проверит сообщения о возможной передаче ее боеприпасов Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведет расследование сообщений в СМИ о швейцарских боеприпасах, которые якобы были направлены Украине через польскую компанию, передает агентство Франс Пресс.
Ранее швейцарская газета NZZ выпустила публикацию, в которой утверждалось, что боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence, расположенной в швейцарском Туне, якобы были реэкспортированы на Украину польской компанией UMO SP. Из-за своего нейтралитета Швейцария не разрешает странам, которым она продала оружие, реэкспортировать его в другую страну без согласия Берна. При этом в статье указывалось, что частные компании, такие как UMO SP, не должны подписывать декларацию о реэкспорте.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украина разорила Запад
8 ноября, 08:00
"По этому делу ведется расследование... Никаких комментариев, пока оно продолжается", - заявили агентству в министерстве в четверг.
В польской компании агентству сообщили, что не заметили "какой-либо тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в прессе", и подчеркнули, что все транзакции фирмы "подлежат проверке со стороны правительства Польши". При этом в компании добавили, что изучают юридические возможности вызова в польский суд американского журналиста, представившего информацию о передаче боеприпасов.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
В начале ноября издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius сообщило, что Украина с высокой вероятностью приобрела боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Последний и окончательный закат Европы
3 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала