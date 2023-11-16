https://ria.ru/20231116/smi-1909759392.html

Самолет ВВС Индонезии потерпел крушение, сообщили СМИ

Самолет ВВС Индонезии потерпел крушение, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2023

Самолет ВВС Индонезии потерпел крушение, сообщили СМИ

Самолет ВВС Индонезии разбился в Пасуруане, Восточная Ява, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:58

2023-11-16T09:58

2023-11-16T09:58

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Самолет ВВС Индонезии разбился в Пасуруане, Восточная Ява, сообщает индонезийский портал Detik. По информации издания, самолет ВВС Индонезии разбился недалеко от Пасуруана на склонах горы Бромо. Глава Центра данных и обработки данных ВВС Индонезии Абдул Мухари подтвердил факт крушения. "Да", - кратко ответил Мухари на вопрос, известно ли ему о произошедшем. Хронология крушения самолета пока неизвестна, в том числе и то, погиб ли кто-то в результате происшествия. На видеозаписи, появившейся в социальных сетях жителей Пасуруана, видно, что самолет имел бортовой номер ТТ-3103.

https://ria.ru/20231102/sud-1906832616.html

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в мире, индонезия