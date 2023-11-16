https://ria.ru/20231116/skoraya-1909944598.html

Лучшую бригаду скорой помощи определили в Подмосковье

Лучшую бригаду скорой помощи определили в Подмосковье - РИА Новости, 16.11.2023

Лучшую бригаду скорой помощи определили в Подмосковье

В Московской области определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам третьего квартала 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:56

2023-11-16T19:56

2023-11-16T19:56

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Московской области определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам третьего квартала 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье организован обзвон пациентов с помощью робота Светланы, посвященного работе скорой помощи. Голосовой помощник связывается с пациентами, к которым накануне на вызов приезжала бригада скорой помощи, и просит оценить ее работу по пятибалльной шкале. Таким образом, по итогам третьего квартала определили лучшую бригаду скорой помощи: врача, фельдшера, медсестру, водителя. "Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится значительная нагрузка. Голосовой помощник в третьем квартале выполнил порядка 150 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получат денежную премию", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. По информации ведомства, в третьем квартале лучшей стала бригада Коломенской подстанции: врач - Оксана Ростикова, фельдшер - Роман Абакумов, медицинская сестра - Татьяна Дурдина, водитель - Станислав Белоусов. Следующее подведение итогов обзвона пациентов роботом Светланой и награждение работников будет проведено в конце текущего года.

https://ria.ru/20231116/ovz-1909864500.html

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московская область (подмосковье), светлана стригункова , россия, здоровье - общество