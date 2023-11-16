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На юге Сирии террористы готовят диверсии против правительственных войск - РИА Новости, 16.11.2023
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22:06 16.11.2023 (обновлено: 22:07 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/siriya-1909965700.html
На юге Сирии террористы готовят диверсии против правительственных войск
На юге Сирии террористы готовят диверсии против правительственных войск - РИА Новости, 16.11.2023
На юге Сирии террористы готовят диверсии против правительственных войск
Террористы планируют диверсии в южных регионах Сирии против правительственных войск, в том числе на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:06
2023-11-16T22:07
в мире
сирия
эт-танф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Террористы планируют диверсии в южных регионах Сирии против правительственных войск, в том числе на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, диверсионные группы из боевиков радикальных вооруженных формирований, прошедшие подготовку в зоне Эт-Танф, планируют проведение диверсий в южных регионах Сирии в отношении правительственных войск на основных дорожных направлениях, а также объектах топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении. Кулить добавил, что командование российской группировки войск и руководство вооруженных сил Сирии предпримут необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить вооруженные провокации.
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в мире, сирия, эт-танф
В мире, Сирия, Эт-Танф
На юге Сирии террористы готовят диверсии против правительственных войск

Кулить: на юге Сирии террористы готовят диверсии против правительственных войск

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Террористы планируют диверсии в южных регионах Сирии против правительственных войск, в том числе на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, диверсионные группы из боевиков радикальных вооруженных формирований, прошедшие подготовку в зоне Эт-Танф, планируют проведение диверсий в южных регионах Сирии в отношении правительственных войск на основных дорожных направлениях, а также объектах топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
Кулить добавил, что командование российской группировки войск и руководство вооруженных сил Сирии предпримут необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить вооруженные провокации.
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