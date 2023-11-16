https://ria.ru/20231116/siriya-1909965700.html

На юге Сирии террористы готовят диверсии против правительственных войск

На юге Сирии террористы готовят диверсии против правительственных войск - РИА Новости, 16.11.2023

На юге Сирии террористы готовят диверсии против правительственных войск

Террористы планируют диверсии в южных регионах Сирии против правительственных войск, в том числе на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:06

2023-11-16T22:06

2023-11-16T22:07

в мире

сирия

эт-танф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Террористы планируют диверсии в южных регионах Сирии против правительственных войск, в том числе на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, диверсионные группы из боевиков радикальных вооруженных формирований, прошедшие подготовку в зоне Эт-Танф, планируют проведение диверсий в южных регионах Сирии в отношении правительственных войск на основных дорожных направлениях, а также объектах топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении. Кулить добавил, что командование российской группировки войск и руководство вооруженных сил Сирии предпримут необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить вооруженные провокации.

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

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в мире, сирия, эт-танф