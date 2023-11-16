Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой предложил создать комиссию по регулированию ИИ - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:47 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/shvydkoy-1909803433.html
Швыдкой предложил создать комиссию по регулированию ИИ
Швыдкой предложил создать комиссию по регулированию ИИ - РИА Новости, 16.11.2023
Швыдкой предложил создать комиссию по регулированию ИИ
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал пожелание о создании комиссии по проблемам регулирования... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:47
2023-11-16T12:47
культура
технологии
россия
михаил швыдкой
роман карманов
михаил пиотровский
шос
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908699740_0:120:3106:1867_1920x0_80_0_0_20861dfb0d809c60e01d5106138aaa28.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал пожелание о создании комиссии по проблемам регулирования искусственного интеллекта (ИИ) с участием стран БРИКС, ШОС и СНГ в рамках проходящего Санкт-Петербургского форума объединенных культур. "Мы можем пропустить момент, когда объект искусственного интеллекта станет субъектом… Хорошо бы создать в рамках этого форума какую-то комиссию БРИКСа, СНГ, ШОСа, связанную с проблемами регулирования искусственного интеллекта", - предложил Швыдкой во время панельной дискуссии "Искусственный интеллект: угроза или благо для культуры". Он подчеркнул, что согласен с мнением директора Эрмитажа Михаила Пиотровского о том, что искусственный интеллект полезен на бытовом уровне, но очень важно, чтобы его функции не стали незаменимыми для человека. "Искусственный интеллект опасен для ремесленников, он не опасен для гениев", - заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, подчеркнув, что ИИ пока не способен передать многие аспекты творчества, доступные только человеку. Генеральный директор Президентского форума культурный инициатив Роман Карманов считает, что использование ИИ облегчит творческие процессы. "Искусственный интеллект может облегчить жизнь простого человека, а где-то и помочь найти выход, когда он находится в творческом тупике", - сказал он журналистам. По его словам, использование ИИ значительно удешевляет производственные процессы в кино, это ведет к увеличению количества создаваемых фильмов, что сейчас актуально и необходимо. Также Карманов предложил включить идею Швыдкого в декларацию, которая будет принята по итогам форума. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231114/ii-1909367661.html
https://ria.ru/20231108/ii-1908122272.html
https://ria.ru/20231106/matvienko-1907746971.html
https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908699740_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_71e1b21abb0b4b72929826afb065eb71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, михаил швыдкой, роман карманов, михаил пиотровский, шос, снг, брикс
Культура, Технологии, Россия, Михаил Швыдкой, Роман Карманов, Михаил Пиотровский, ШОС, СНГ, БРИКС
Швыдкой предложил создать комиссию по регулированию ИИ

Швыдкой предложил создать комиссию по проблемам регулирования ИИ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал пожелание о создании комиссии по проблемам регулирования искусственного интеллекта (ИИ) с участием стран БРИКС, ШОС и СНГ в рамках проходящего Санкт-Петербургского форума объединенных культур.
"Мы можем пропустить момент, когда объект искусственного интеллекта станет субъектом… Хорошо бы создать в рамках этого форума какую-то комиссию БРИКСа, СНГ, ШОСа, связанную с проблемами регулирования искусственного интеллекта", - предложил Швыдкой во время панельной дискуссии "Искусственный интеллект: угроза или благо для культуры".
ИИ
Минздрав внедрит медизделия с ИИ в каждый регион России до конца года
14 ноября, 14:25
Он подчеркнул, что согласен с мнением директора Эрмитажа Михаила Пиотровского о том, что искусственный интеллект полезен на бытовом уровне, но очень важно, чтобы его функции не стали незаменимыми для человека.
"Искусственный интеллект опасен для ремесленников, он не опасен для гениев", - заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, подчеркнув, что ИИ пока не способен передать многие аспекты творчества, доступные только человеку.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Собянин заявил об опасности ИИ, работающего на врага
8 ноября, 12:45
Генеральный директор Президентского форума культурный инициатив Роман Карманов считает, что использование ИИ облегчит творческие процессы.
"Искусственный интеллект может облегчить жизнь простого человека, а где-то и помочь найти выход, когда он находится в творческом тупике", - сказал он журналистам. По его словам, использование ИИ значительно удешевляет производственные процессы в кино, это ведет к увеличению количества создаваемых фильмов, что сейчас актуально и необходимо.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ
6 ноября, 17:48
Также Карманов предложил включить идею Швыдкого в декларацию, которая будет принята по итогам форума.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать
3 ноября, 02:32
 
КультураТехнологииРоссияМихаил ШвыдкойРоман КармановМихаил ПиотровскийШОССНГБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала