https://ria.ru/20231116/shvydkoy-1909803433.html

Швыдкой предложил создать комиссию по регулированию ИИ

Швыдкой предложил создать комиссию по регулированию ИИ - РИА Новости, 16.11.2023

Швыдкой предложил создать комиссию по регулированию ИИ

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал пожелание о создании комиссии по проблемам регулирования... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:47

2023-11-16T12:47

2023-11-16T12:47

культура

технологии

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михаил швыдкой

роман карманов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал пожелание о создании комиссии по проблемам регулирования искусственного интеллекта (ИИ) с участием стран БРИКС, ШОС и СНГ в рамках проходящего Санкт-Петербургского форума объединенных культур. "Мы можем пропустить момент, когда объект искусственного интеллекта станет субъектом… Хорошо бы создать в рамках этого форума какую-то комиссию БРИКСа, СНГ, ШОСа, связанную с проблемами регулирования искусственного интеллекта", - предложил Швыдкой во время панельной дискуссии "Искусственный интеллект: угроза или благо для культуры". Он подчеркнул, что согласен с мнением директора Эрмитажа Михаила Пиотровского о том, что искусственный интеллект полезен на бытовом уровне, но очень важно, чтобы его функции не стали незаменимыми для человека. "Искусственный интеллект опасен для ремесленников, он не опасен для гениев", - заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, подчеркнув, что ИИ пока не способен передать многие аспекты творчества, доступные только человеку. Генеральный директор Президентского форума культурный инициатив Роман Карманов считает, что использование ИИ облегчит творческие процессы. "Искусственный интеллект может облегчить жизнь простого человека, а где-то и помочь найти выход, когда он находится в творческом тупике", - сказал он журналистам. По его словам, использование ИИ значительно удешевляет производственные процессы в кино, это ведет к увеличению количества создаваемых фильмов, что сейчас актуально и необходимо. Также Карманов предложил включить идею Швыдкого в декларацию, которая будет принята по итогам форума. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231114/ii-1909367661.html

https://ria.ru/20231108/ii-1908122272.html

https://ria.ru/20231106/matvienko-1907746971.html

https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html

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технологии, россия, михаил швыдкой, роман карманов, михаил пиотровский, шос, снг, брикс