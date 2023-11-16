https://ria.ru/20231116/shkola-1909856095.html
Мэр Калуги вступился за учителя в конфликте с учениками из-за телефонов
Мэр Калуги вступился за учителя в конфликте с учениками из-за телефонов - РИА Новости, 16.11.2023
Мэр Калуги вступился за учителя в конфликте с учениками из-за телефонов
Мэр Калуги Дмитрий Денисов вступился в Telegram за учителя географии местной школы после попавшего на видео ее конфликта с учениками из-за телефонов на уроке,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:36
2023-11-16T15:36
2023-11-16T15:36
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Мэр Калуги Дмитрий Денисов вступился в Telegram за учителя географии местной школы после попавшего на видео ее конфликта с учениками из-за телефонов на уроке, назвав педагога "опытным, с высокими профессиональными навыками"; по мнению мэра, мобильники на уроках следует запретить. В соцсетях появилось видео, на котором педагог школы, как утверждается, в Обнинске Калужской области, кричит на учеников и требует, чтобы они покинули класс. В процессе становится ясно, что виной тому присутствующие на уроке смартфоны. Педагог, увидев, что конфликт снимают на видео, бьет одного ученика тетрадкой и бросает в него пенал. Другие снимающие смеются. По данным издания "Подъем", в школе смартфоны на уроках запрещены. В министерстве образования Калужской области сообщили РИА Новости, что директору школы поручено провести работу с учениками и педагогом. Там отметили, что "к сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников", назвав педагога опытным и ценным сотрудником. Денисов в четверг написал в своем Telegram-канале, что ситуация произошла в школе №51 Калуги. "Учителя географии обвинили в "неподобающем поведении" на уроке и даже в "избиении" одного из учащихся. Такие громкие заголовки (в СМИ – ред.) основаны на видео, которое ученики сами сняли на уроке. Конфликт вызвало использование учениками телефонов. Почему съемка "с закадровым смехом" шла прямо во время учебы - отдельный вопрос", - написал Денисов. Он отметил, что сейчас, к сожалению, таких видео становится все больше по всей стране, хотя на федеральном уровне ставят вопрос о повышении статуса учителя в обществе как о ключевой задаче. "Видел отзывы родителей учеников и педагогов из 51-й школы. О Галине Леонидовне отзываются как об опытном педагоге с высокими профессиональными навыками. Дети знают её как человека корректного, терпеливого и отзывчивого", - написал мэр, подчеркнув, что "если в классе не будет порядка, то такому образованию цена – грош". Глава Калуги рассказал, что в его жизни учителя сыграли огромную роль, были непререкаемым авторитетом. Отдельно он высказался по использованию мобильных телефонов в учебное время, отметив, что законодатели уже готовят новые нормы относительно использования смартфонов школьниками на уроках. "Мое личное убеждение - использование таких устройств на занятиях нужно запретить. Компромиссы здесь ничего не дадут… Как-то замалчивать эту тему, делать вид, что ничего не происходит, больше нельзя. Надеюсь, совместными усилиями мы установим новые правила для российской школы, отвечающие духу сегодняшнего времени", - подчеркнул Денисов. Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в 1 чтении законопроект об ограничении использования телефонов в российских школах. Авторы предлагают запретить школьникам использовать смартфон на уроках в личных целях. Одна из авторов законопроекта - председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова - пояснила, что школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Мера входит в комплекс изменений в федеральный закон "Об образовании". Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания".
https://ria.ru/20231115/pistolet-1909689918.html
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общество, калуга, дмитрий денисов, ольга казакова, госдума рф, россия
Общество, Калуга, Дмитрий Денисов, Ольга Казакова, Госдума РФ, Россия
Мэр Калуги вступился за учителя в конфликте с учениками из-за телефонов
Мэр Калуги занял сторону учителя в ее конфликте с учениками из-за смартфонов
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости.
Мэр Калуги Дмитрий Денисов вступился в Telegram
за учителя географии местной школы после попавшего на видео ее конфликта с учениками из-за телефонов на уроке, назвав педагога "опытным, с высокими профессиональными навыками"; по мнению мэра, мобильники на уроках следует запретить.
В соцсетях появилось видео, на котором педагог школы, как утверждается, в Обнинске Калужской области, кричит на учеников и требует, чтобы они покинули класс. В процессе становится ясно, что виной тому присутствующие на уроке смартфоны. Педагог, увидев, что конфликт снимают на видео, бьет одного ученика тетрадкой и бросает в него пенал. Другие снимающие смеются. По данным издания "Подъем", в школе смартфоны на уроках запрещены.
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В министерстве образования Калужской области сообщили РИА Новости, что директору школы поручено провести работу с учениками и педагогом. Там отметили, что "к сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников", назвав педагога опытным и ценным сотрудником.
Денисов в четверг написал в своем Telegram-канале, что ситуация произошла в школе №51 Калуги. "Учителя географии обвинили в "неподобающем поведении" на уроке и даже в "избиении" одного из учащихся. Такие громкие заголовки (в СМИ – ред.) основаны на видео, которое ученики сами сняли на уроке. Конфликт вызвало использование учениками телефонов. Почему съемка "с закадровым смехом" шла прямо во время учебы - отдельный вопрос", - написал Денисов.
Он отметил, что сейчас, к сожалению, таких видео становится все больше по всей стране, хотя на федеральном уровне ставят вопрос о повышении статуса учителя в обществе как о ключевой задаче.
«
"Видел отзывы родителей учеников и педагогов из 51-й школы. О Галине Леонидовне отзываются как об опытном педагоге с высокими профессиональными навыками. Дети знают её как человека корректного, терпеливого и отзывчивого", - написал мэр, подчеркнув, что "если в классе не будет порядка, то такому образованию цена – грош". Глава Калуги рассказал, что в его жизни учителя сыграли огромную роль, были непререкаемым авторитетом.
Отдельно он высказался по использованию мобильных телефонов в учебное время, отметив, что законодатели уже готовят новые нормы относительно использования смартфонов школьниками на уроках.
"Мое личное убеждение - использование таких устройств на занятиях нужно запретить. Компромиссы здесь ничего не дадут… Как-то замалчивать эту тему, делать вид, что ничего не происходит, больше нельзя. Надеюсь, совместными усилиями мы установим новые правила для российской школы, отвечающие духу сегодняшнего времени", - подчеркнул Денисов.
Ранее сообщалось, что Госдума
на пленарном заседании в четверг рассмотрит в 1 чтении законопроект об ограничении использования телефонов в российских школах. Авторы предлагают запретить школьникам использовать смартфон на уроках в личных целях. Одна из авторов законопроекта - председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова
- пояснила, что школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Мера входит в комплекс изменений в федеральный закон "Об образовании". Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания".
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