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Штурмовавший Капитолий "шаман" не может открыть счет в банке - РИА Новости, 16.11.2023
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06:29 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/shaman-1909735218.html
Штурмовавший Капитолий "шаман" не может открыть счет в банке
Штурмовавший Капитолий "шаман" не может открыть счет в банке - РИА Новости, 16.11.2023
Штурмовавший Капитолий "шаман" не может открыть счет в банке
Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, пожаловался, что теперь не может открыть счет в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:29
2023-11-16T06:29
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, пожаловался, что теперь не может открыть счет в банке. "К примеру, я продавал товары со своим изображением, теперь платформа мне отказала, заявив, что я связан с движением QAnon, ассоциирующимся с идеологией "белого превосходства", насилием и ненавистью, хотя я за такое никогда не выступал. А еще, я уж не знаю, из-за плохой кредитной истории или из-за событий 6 января, но я не могу открыть счет в местном банке", - сказал Ченсли в интервью РИА Новости. Он также пожаловался, что в интернете люди называют его предателем. "Говорят, что я должен был остаться в тюрьме, потому что я якобы пытался свергнуть демократию. Много запрограммированных умов, которые не понимают случившегося и просто повторяют то, что слышат в своей эхо-камере и из СМИ", - сказал Ченсли. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В конце мая Ченсли вышел на свободу. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Штурмовавший Капитолий "шаман" не может открыть счет в банке

Штурмовавший Капитолий "шаман" пожаловался, что не может открыть счет в банке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, пожаловался, что теперь не может открыть счет в банке.
«
"К примеру, я продавал товары со своим изображением, теперь платформа мне отказала, заявив, что я связан с движением QAnon, ассоциирующимся с идеологией "белого превосходства", насилием и ненавистью, хотя я за такое никогда не выступал. А еще, я уж не знаю, из-за плохой кредитной истории или из-за событий 6 января, но я не могу открыть счет в местном банке", - сказал Ченсли в интервью РИА Новости.
Он также пожаловался, что в интернете люди называют его предателем.
"Говорят, что я должен был остаться в тюрьме, потому что я якобы пытался свергнуть демократию. Много запрограммированных умов, которые не понимают случившегося и просто повторяют то, что слышат в своей эхо-камере и из СМИ", - сказал Ченсли.
Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В конце мая Ченсли вышел на свободу.
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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