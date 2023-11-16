https://ria.ru/20231116/shaman-1909735058.html

Штурмовавший Капитолий "шаман" посетовал на Маска

Штурмовавший Капитолий "шаман" посетовал на Маска - РИА Новости, 16.11.2023

Штурмовавший Капитолий "шаман" посетовал на Маска

Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, посетовал на американского миллиардера Илона... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:26

2023-11-16T06:26

2023-11-16T06:26

в мире

сша

илон маск

такер карлсон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, посетовал на американского миллиардера Илона Маска, якобы пообещавшего ему поддержку, но так и не предоставившего ее. "Маск называл себя моим самым большим защитником, помимо телеведущего Такера Карлсона. Он говорил, что оплатит судебные издержки. Но он не связался с моим адвокатом, не связался со мной, чтобы поздравить меня после выхода на свободу", - сказал Ченсли в интервью РИА Новости. Как считает активист, Маска "заставили замолчать". Как и Карлсона, и многих других консерваторов, выступавших за его свободу, когда это была горячая тема, убежден Ченсли. "Все они были за защиту маленького парня, которого обижала большая машина. Но когда пришло время подкрепить слова деньгами, они не стали их вкладывать", - сказал он. Хотя бы в принадлежащей Маску соцсети Х его не заблокировали, за это стоит быть благодарным, добавил активист. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В конце мая Ченсли вышел на свободу. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.

https://ria.ru/20231116/shturm-1909734922.html

https://ria.ru/20231116/shaman-1909734707.html

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в мире, сша, илон маск, такер карлсон, дональд трамп