https://ria.ru/20231116/shaman-1909734707.html
Штурмовавший Капитолий "шаман" предсказал проблемы у молодежи США
Штурмовавший Капитолий "шаман" предсказал проблемы у молодежи США - РИА Новости, 16.11.2023
Штурмовавший Капитолий "шаман" предсказал проблемы у молодежи США
Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, заявил о проблемах американской молодежи, не... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:23
2023-11-16T06:23
2023-11-16T06:23
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, заявил о проблемах американской молодежи, не умеющей выявлять дезинформацию. "Два поколения у нас деморализованы, они верят, что пропаганда, которую они потребляют, это реальность. У этих людей будет огромный когнитивный диссонанс при осознании того, что им лгали всю жизнь. Такое трудно принять, это создает дискомфорт в уме и теле. Они скорее отвергнут послание или посланника, чем примут, что им лгали", - сказал Ченсли в интервью РИА Новости. Как считает активист, треть населения США верят, что потребляемая ими пропаганда реальна. "Поэтому нам нужно очень эффективное и интенсивное образование. Кампания по предоставлению людям доступа к реальной информации, чтобы они научились отличать ее от ложной. Нужно повысить мораль и стабилизировать страну, положить конец кризису и не делать хаос нормой", - сказал он. По его мнению, "чтобы уничтожить нацию ложью, требуется гораздо больше времени, чем на восстановление ее правдой". "Вопрос в том, можно ли превратить аппарат по уничижению людей в устройство для их освобождения. И ответ на этот вопрос - да", - заключил Ченсли. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В конце мая Ченсли вышел на свободу. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Штурмовавший Капитолий "шаман" предсказал проблемы у молодежи США
Штурмовавший Капитолий "шаман": у потребляющей ложь молодежи США будут проблемы
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, заявил о проблемах американской молодежи, не умеющей выявлять дезинформацию.
"Два поколения у нас деморализованы, они верят, что пропаганда, которую они потребляют, это реальность. У этих людей будет огромный когнитивный диссонанс при осознании того, что им лгали всю жизнь. Такое трудно принять, это создает дискомфорт в уме и теле. Они скорее отвергнут послание или посланника, чем примут, что им лгали", - сказал Ченсли в интервью РИА Новости.
Как считает активист, треть населения США
верят, что потребляемая ими пропаганда реальна. "Поэтому нам нужно очень эффективное и интенсивное образование. Кампания по предоставлению людям доступа к реальной информации, чтобы они научились отличать ее от ложной. Нужно повысить мораль и стабилизировать страну, положить конец кризису и не делать хаос нормой", - сказал он.
По его мнению, "чтобы уничтожить нацию ложью, требуется гораздо больше времени, чем на восстановление ее правдой". "Вопрос в том, можно ли превратить аппарат по уничижению людей в устройство для их освобождения. И ответ на этот вопрос - да", - заключил Ченсли.
Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В конце мая Ченсли вышел на свободу.
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа
напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена
на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.
Штурмовавший Капитолий "шаман" рассказал, как его рисуют в СМИ