https://ria.ru/20231116/semena-1909718696.html

На Кубани разработают закон для повышения качества семян

На Кубани разработают закон для повышения качества семян - РИА Новости, 16.11.2023

На Кубани разработают закон для повышения качества семян

Парламент Краснодарского края разрабатывает первый в стране закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений, задачами которого станет повышение качества... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:32

2023-11-16T01:32

2023-11-16T01:32

краснодарский край

экономика

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Парламент Краснодарского края разрабатывает первый в стране закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений, задачами которого станет повышение качества семян и приоритетное предоставление мер господдержки кубанским селекционерам, сообщил председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко. "На уровне субъектов страны это будет первый подобный документ. Основными задачами в области семеноводства станут улучшение показателей сортовых качеств семян, выведение и размножение новых скороспелых высокоинтенсивных сортов и гибридов сельхозрастений, приспособленных к природно-климатическим условиям Краснодарского края, предоставление господдержки в приоритетном порядке российским юрлицам, гражданам РФ, осуществляющим на Кубани отечественную селекцию… С целью создания наиболее благоприятных фитосанитарных и технологических условий для выращивания семян с высокими сортовыми качествами в субъекте также установят специальные семеноводческие зоны со строго определенным расстоянием между посевами", - передает пресс-служба парламента слова Бурлачко. Председатель отметил, что новый закон разрабатывается во взаимодействии с региональным минсельхозом, научным сообществом и экспертно-консультативным советом, а также обсуждается с фермерами Кубани. Его планируют принять в начале 2024 года. Бурлачко добавил, что на Кубани селекционная работа в области растениеводства ведется на высоком уровне. Доля семян озимой пшеницы отечественной селекции в настоящее время составляет 99%, риса – 98%, сои – 80%, а кукурузы – почти половину всего посадочного материала.

https://ria.ru/20231116/proizvodstvo-1909717771.html

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экономика, краснодарский край, россия