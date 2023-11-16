https://ria.ru/20231116/semena-1909718696.html
На Кубани разработают закон для повышения качества семян
На Кубани разработают закон для повышения качества семян - РИА Новости, 16.11.2023
На Кубани разработают закон для повышения качества семян
Парламент Краснодарского края разрабатывает первый в стране закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений, задачами которого станет повышение качества... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:32
2023-11-16T01:32
2023-11-16T01:32
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152789/59/1527895934_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_815f9a45140ed12d601f4f57e8bb69a5.jpg
КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Парламент Краснодарского края разрабатывает первый в стране закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений, задачами которого станет повышение качества семян и приоритетное предоставление мер господдержки кубанским селекционерам, сообщил председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко. "На уровне субъектов страны это будет первый подобный документ. Основными задачами в области семеноводства станут улучшение показателей сортовых качеств семян, выведение и размножение новых скороспелых высокоинтенсивных сортов и гибридов сельхозрастений, приспособленных к природно-климатическим условиям Краснодарского края, предоставление господдержки в приоритетном порядке российским юрлицам, гражданам РФ, осуществляющим на Кубани отечественную селекцию… С целью создания наиболее благоприятных фитосанитарных и технологических условий для выращивания семян с высокими сортовыми качествами в субъекте также установят специальные семеноводческие зоны со строго определенным расстоянием между посевами", - передает пресс-служба парламента слова Бурлачко. Председатель отметил, что новый закон разрабатывается во взаимодействии с региональным минсельхозом, научным сообществом и экспертно-консультативным советом, а также обсуждается с фермерами Кубани. Его планируют принять в начале 2024 года. Бурлачко добавил, что на Кубани селекционная работа в области растениеводства ведется на высоком уровне. Доля семян озимой пшеницы отечественной селекции в настоящее время составляет 99%, риса – 98%, сои – 80%, а кукурузы – почти половину всего посадочного материала.
https://ria.ru/20231116/proizvodstvo-1909717771.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152789/59/1527895934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99bc96a8b1fd1a3deea2ec9abd724354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия
На Кубани разработают закон для повышения качества семян
Власти: на Кубани разработают закон для повышения качества семян сельхозрастений
КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Парламент Краснодарского края разрабатывает первый в стране закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений, задачами которого станет повышение качества семян и приоритетное предоставление мер господдержки кубанским селекционерам, сообщил председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.
«
"На уровне субъектов страны это будет первый подобный документ. Основными задачами в области семеноводства станут улучшение показателей сортовых качеств семян, выведение и размножение новых скороспелых высокоинтенсивных сортов и гибридов сельхозрастений, приспособленных к природно-климатическим условиям Краснодарского края, предоставление господдержки в приоритетном порядке российским юрлицам, гражданам РФ, осуществляющим на Кубани отечественную селекцию… С целью создания наиболее благоприятных фитосанитарных и технологических условий для выращивания семян с высокими сортовыми качествами в субъекте также установят специальные семеноводческие зоны со строго определенным расстоянием между посевами", - передает пресс-служба парламента слова Бурлачко.
Председатель отметил, что новый закон разрабатывается во взаимодействии с региональным минсельхозом, научным сообществом и экспертно-консультативным советом, а также обсуждается с фермерами Кубани. Его планируют принять в начале 2024 года.
Бурлачко добавил, что на Кубани селекционная работа в области растениеводства ведется на высоком уровне. Доля семян озимой пшеницы отечественной селекции в настоящее время составляет 99%, риса – 98%, сои – 80%, а кукурузы – почти половину всего посадочного материала.
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств