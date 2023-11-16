https://ria.ru/20231116/sberbank-1909822648.html

ЦБ внес Сбербанк в реестр участников пилота по исламскому банкингу

ЦБ внес Сбербанк в реестр участников пилота по исламскому банкингу - РИА Новости, 16.11.2023

ЦБ внес Сбербанк в реестр участников пилота по исламскому банкингу

Банк России внес Сбербанк в реестр участников пилота по исламскому банкингу, следует из сообщения на сайте регулятора. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:54

2023-11-16T13:54

2023-11-16T13:56

экономика

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

владимир чистюхин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Банк России внес Сбербанк в реестр участников пилота по исламскому банкингу, следует из сообщения на сайте регулятора. "Банк России 15 ноября 2023 года принял решение внести в реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию сведения о Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" (город Москва)", - говорится в сообщении. Ранее соответствующий реестр ЦБ РФ насчитывал всего три организации: банк "Ак Барс", ООО "Гетап" и управляющая компания "Ак Барс Капитал". В ноябре первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявлял, что число участников эксперимента по исламскому банкингу пока катастрофически мало. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом.

https://ria.ru/20230621/banking-1879469674.html

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экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), владимир чистюхин