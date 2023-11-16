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США ввели санкции против 12 компаний и двух физлиц на Балканах - РИА Новости, 16.11.2023
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21:15 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909960073.html
США ввели санкции против 12 компаний и двух физлиц на Балканах
США ввели санкции против 12 компаний и двух физлиц на Балканах - РИА Новости, 16.11.2023
США ввели санкции против 12 компаний и двух физлиц на Балканах
Госдепартамент и министерство финансов США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из балканских стран, назвав их "проводниками российского... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:15
2023-11-16T21:15
государственный департамент сша
министерство финансов сша
черногория
северная македония
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Госдепартамент и министерство финансов США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из балканских стран, назвав их "проводниками российского влияния" в регионе. По линии госдепартамента, согласно пресс-релизу внешнеполитического ведомства, санкции введены против двух физических лиц и 12 компаний. Санкционный список министерства финансов пополнили восемь физических и шесть юридических лиц в "Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии, которые напрямую содействуют российскому влиянию или используют его в своей коррупционной деятельности". Под санкциями оказались, в частности, лидер "Сербских правых" Миша Вацич и глава Сербской народной партии Ненад Попович. В вину Вацичу госдепартамент ставит, в частности, участие в референдумах в новых российских регионах, а Поповичу – "тесные связи с Кремлем".
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
черногория
северная македония
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государственный департамент сша, министерство финансов сша, черногория, северная македония
Государственный департамент США, Министерство финансов США, Черногория, Северная Македония
США ввели санкции против 12 компаний и двух физлиц на Балканах

США ввели санкции против 12 компаний и двух физлиц на Балканах из-за связи с РФ

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Госдепартамент и министерство финансов США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц из балканских стран, назвав их "проводниками российского влияния" в регионе.
По линии госдепартамента, согласно пресс-релизу внешнеполитического ведомства, санкции введены против двух физических лиц и 12 компаний.
Санкционный список министерства финансов пополнили восемь физических и шесть юридических лиц в "Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии, которые напрямую содействуют российскому влиянию или используют его в своей коррупционной деятельности".
Под санкциями оказались, в частности, лидер "Сербских правых" Миша Вацич и глава Сербской народной партии Ненад Попович.
В вину Вацичу госдепартамент ставит, в частности, участие в референдумах в новых российских регионах, а Поповичу – "тесные связи с Кремлем".
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
Государственный департамент СШАМинистерство финансов СШАЧерногорияСеверная Македония
 
 
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