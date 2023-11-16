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МИД России пообещал ответ на санкции Чехии против "Госзагрансобственности" - РИА Новости, 16.11.2023
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17:10 16.11.2023 (обновлено: 17:29 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909887816.html
МИД России пообещал ответ на санкции Чехии против "Госзагрансобственности"
МИД России пообещал ответ на санкции Чехии против "Госзагрансобственности" - РИА Новости, 16.11.2023
МИД России пообещал ответ на санкции Чехии против "Госзагрансобственности"
Москва ожидает официального уведомления чешских властей из-за решения ввести санкции против "Госзагрансобственности", Россия защитит свои законные интересы,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:10
2023-11-16T17:29
россия
чехия
экономика
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва ожидает официального уведомления чешских властей из-за решения ввести санкции против "Госзагрансобственности", Россия защитит свои законные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипломатическом ведомстве обратили внимание, что Прага подаёт свое первенство в санкциях против "Госзагрансобственности" как достижение, но это "сомнительная честь", и всё обернется против инициаторов этой кампании.В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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россия, чехия, экономика, мария захарова, санкции в отношении россии
Россия, Чехия, Экономика, Мария Захарова, Санкции в отношении России
МИД России пообещал ответ на санкции Чехии против "Госзагрансобственности"

МИД России назвал санкции Чехии против "Госзагрансобственности" враждебным шагом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва ожидает официального уведомления чешских властей из-за решения ввести санкции против "Госзагрансобственности", Россия защитит свои законные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипломатическом ведомстве обратили внимание, что Прага подаёт свое первенство в санкциях против "Госзагрансобственности" как достижение, но это "сомнительная честь", и всё обернется против инициаторов этой кампании.
В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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