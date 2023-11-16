МИД России пообещал ответ на санкции Чехии против "Госзагрансобственности"
МИД России назвал санкции Чехии против "Госзагрансобственности" враждебным шагом
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва ожидает официального уведомления чешских властей из-за решения ввести санкции против "Госзагрансобственности", Россия защитит свои законные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипломатическом ведомстве обратили внимание, что Прага подаёт свое первенство в санкциях против "Госзагрансобственности" как достижение, но это "сомнительная честь", и всё обернется против инициаторов этой кампании.
В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".