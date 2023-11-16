https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909887816.html

МИД России пообещал ответ на санкции Чехии против "Госзагрансобственности"

МИД России пообещал ответ на санкции Чехии против "Госзагрансобственности" - РИА Новости, 16.11.2023

МИД России пообещал ответ на санкции Чехии против "Госзагрансобственности"

Москва ожидает официального уведомления чешских властей из-за решения ввести санкции против "Госзагрансобственности", Россия защитит свои законные интересы,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:10

2023-11-16T17:10

2023-11-16T17:29

россия

чехия

экономика

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва ожидает официального уведомления чешских властей из-за решения ввести санкции против "Госзагрансобственности", Россия защитит свои законные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипломатическом ведомстве обратили внимание, что Прага подаёт свое первенство в санкциях против "Госзагрансобственности" как достижение, но это "сомнительная честь", и всё обернется против инициаторов этой кампании.В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20230918/chekhiya-1897007424.html

россия

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, чехия, экономика, мария захарова, санкции в отношении россии