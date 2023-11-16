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Канада сняла санкции c российского бизнесмена Бойко - РИА Новости, 16.11.2023
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17:06 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909884212.html
Канада сняла санкции c российского бизнесмена Бойко
Канада сняла санкции c российского бизнесмена Бойко - РИА Новости, 16.11.2023
Канада сняла санкции c российского бизнесмена Бойко
Канада сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко, следует из публикации на сайте местного МИД. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:06
2023-11-16T17:06
канада
олег бойко
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Канада сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко, следует из публикации на сайте местного МИД. "Пункт 731 части 1 списка 1 уложения о специальных экономических мерах (Россия) аннулируется", - говорится в публикации. Пунктом 731 канадского санкционного списка физических лиц значится "Олег Викторович Бойко, родившийся 28 сентября 1964 года". Изменения внесены по рекомендации министра иностранных дел Канады. Журнал Forbes пишет, что владелец инвестиционного холдинга Finstar обращался в канадский МИД с заявлением о снятии санкций и, не получив ответа, подал в суд на министерство, настаивая на том, что он не имеет бизнеса в Канаде, не связан с российскими властями и не участвует в политических процессах.
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канада, олег бойко, в мире
Канада, Олег Бойко, В мире
Канада сняла санкции c российского бизнесмена Бойко

МИД Канады сообщил о снятии санкций c российского бизнесмена Бойко

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОлег Бойко
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Бойко. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Канада сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко, следует из публикации на сайте местного МИД.
"Пункт 731 части 1 списка 1 уложения о специальных экономических мерах (Россия) аннулируется", - говорится в публикации.
Пунктом 731 канадского санкционного списка физических лиц значится "Олег Викторович Бойко, родившийся 28 сентября 1964 года". Изменения внесены по рекомендации министра иностранных дел Канады.
Журнал Forbes пишет, что владелец инвестиционного холдинга Finstar обращался в канадский МИД с заявлением о снятии санкций и, не получив ответа, подал в суд на министерство, настаивая на том, что он не имеет бизнеса в Канаде, не связан с российскими властями и не участвует в политических процессах.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
США сняли санкции с бывшего члена совета директоров ФК "Открытие" Голикова
20 июля, 17:54
 
КанадаОлег БойкоВ мире
 
 
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