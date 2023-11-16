https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909884212.html

Канада сняла санкции c российского бизнесмена Бойко

Канада сняла санкции c российского бизнесмена Бойко - РИА Новости, 16.11.2023

Канада сняла санкции c российского бизнесмена Бойко

Канада сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко, следует из публикации на сайте местного МИД. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:06

2023-11-16T17:06

2023-11-16T17:06

канада

олег бойко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142026/09/1420260960_0:0:2636:1483_1920x0_80_0_0_f92c40c8da9f9637c53e5d1854fe657d.jpg

ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Канада сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко, следует из публикации на сайте местного МИД. "Пункт 731 части 1 списка 1 уложения о специальных экономических мерах (Россия) аннулируется", - говорится в публикации. Пунктом 731 канадского санкционного списка физических лиц значится "Олег Викторович Бойко, родившийся 28 сентября 1964 года". Изменения внесены по рекомендации министра иностранных дел Канады. Журнал Forbes пишет, что владелец инвестиционного холдинга Finstar обращался в канадский МИД с заявлением о снятии санкций и, не получив ответа, подал в суд на министерство, настаивая на том, что он не имеет бизнеса в Канаде, не связан с российскими властями и не участвует в политических процессах.

https://ria.ru/20230720/golikov-1885339096.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, олег бойко, в мире