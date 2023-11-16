https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909852920.html

В Швейцарии не смогли оценить эффективность антироссийских санкций

В Швейцарии не смогли оценить эффективность антироссийских санкций - РИА Новости, 16.11.2023

В Швейцарии не смогли оценить эффективность антироссийских санкций

Швейцария пока не может оценить эффективность санкций, принятых против России, первые последствия будут видны через два года после введения этих санкций,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:22

2023-11-16T15:22

2023-11-16T15:22

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ЖЕНЕВА, 16 ноя – РИА Новости. Швейцария пока не может оценить эффективность санкций, принятых против России, первые последствия будут видны через два года после введения этих санкций, говорится в опубликованном докладе комиссии по управлению Сената (CdG-E) Швейцарии на сайте парламента. "По данным DEFR (Минэкономики – ред.) и SECO (Государственный секретариат по экономике – ред.), по-прежнему относительно сложно оценить последствия и эффективность санкций, будь то последствия для российского населения или финансирование российских военных действий. Эффекты уже заметны в области полупроводников, где российское производство сократилось на 70%, и в военной промышленности. Однако более широкие эффекты, вероятно, будут заметны примерно через два года", - сказано в документе. Сенаторы по-прежнему считают, что Швейцария не нарушает свой нейтралитет, присоединившись к санкциям Европейского Союза против России, поскольку "санкции вводятся в ответ на нарушения международного права, им можно приписать функцию поддержания международного порядка". В докладе также говорится, что Государственный секретариат по экономике считает, что Швейцария столкнулась бы с нехваткой нефти и газа, даже без присоединения к санкциям, в результате разрыва цепочек поставок и удорожания импорта. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

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россия, швейцария, оон, нато, геннадий гатилов, в мире