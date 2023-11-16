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Главком Сухопутных войск провел брифинг с участием 80 военных атташе - РИА Новости, 16.11.2023
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15:21 16.11.2023 (обновлено: 15:26 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/salyukov-1909852746.html
Главком Сухопутных войск провел брифинг с участием 80 военных атташе
Главком Сухопутных войск провел брифинг с участием 80 военных атташе - РИА Новости, 16.11.2023
Главком Сухопутных войск провел брифинг с участием 80 военных атташе
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков рассказал 80 военным атташе из 54 стран о текущих и планируемых международных... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:21
2023-11-16T15:26
россия
олег салюков
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
сухопутные войска россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков рассказал 80 военным атташе из 54 стран о текущих и планируемых международных мероприятиях, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел брифинг с представителями военно-дипломатического корпуса иностранных государств. В мероприятии приняли участие 80 военных атташе из 54 стран. В ходе брифинга главком довел информацию о состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, выполнении текущих и планируемых к проведению мероприятий в рамках международного военного сотрудничества", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что подобные брифинги проводятся один раз в два года.
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россия, олег салюков, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), сухопутные войска россии
Россия, Олег Салюков, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сухопутные войска России
Главком Сухопутных войск провел брифинг с участием 80 военных атташе

Генерал армии Салюков рассказал 80 военным атташе о развитии Сухопутных войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлавнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал армии Олег Салюков
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал армии Олег Салюков - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал армии Олег Салюков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков рассказал 80 военным атташе из 54 стран о текущих и планируемых международных мероприятиях, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел брифинг с представителями военно-дипломатического корпуса иностранных государств. В мероприятии приняли участие 80 военных атташе из 54 стран. В ходе брифинга главком довел информацию о состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, выполнении текущих и планируемых к проведению мероприятий в рамках международного военного сотрудничества", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подобные брифинги проводятся один раз в два года.
Олег Салюков - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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1 сентября, 19:00
 
РоссияОлег СалюковВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сухопутные войска России
 
 
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