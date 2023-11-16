https://ria.ru/20231116/rossiya-1909774273.html
Нестандартные решения. В США необычно высказались о России
Нестандартные решения. В США необычно высказались о России - РИА Новости, 16.11.2023
Нестандартные решения. В США необычно высказались о России
Российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года, компенсировав ущерб от западных санкций, пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:56
2023-11-16T10:56
2023-11-16T11:43
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года, компенсировав ущерб от западных санкций, пишет Bloomberg."Российскому бизнесу удается применять очень нестандартные решения", — говорится в публикации агентства.Санкции, по словам президента США Джо Байдена, должны были подкосить экономику и обрушить рубль. Но, несмотря на подобные заявления, курс российской валюты восстановился вскоре после того, как достиг рекордно низкого уровня после начала конфликта на Украине, продолжает автор материала.Банковский сектор России Bloomberg назвал ярким примером того, как экономика преодолевает последствия ограничительных мер. Так, "Сбербанк", который наряду со всеми основными игроками на рынке страны отрезали от системы международных платежей SWIFT, в этом году ожидает рекордную рублевую прибыль.Продажи энергоносителей также выросли, за счет способности России находить новых партнеров, уточнил автор.Таким образом, резюмирует Bloomberg, ключевые отрасли российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях и полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909662136.html
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экономика, россия, сша, украина, джо байден, сбербанк россии, swift
Экономика, Россия, США, Украина, Джо Байден, Сбербанк России, SWIFT
Нестандартные решения. В США необычно высказались о России
Bloomberg: экономика России смогла восстановиться после санкций
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года, компенсировав ущерб от западных санкций, пишет Bloomberg
.
"Российскому бизнесу удается применять очень нестандартные решения", — говорится в публикации агентства.
Санкции, по словам президента США Джо Байдена, должны были подкосить экономику и обрушить рубль. Но, несмотря на подобные заявления, курс российской валюты восстановился вскоре после того, как достиг рекордно низкого уровня после начала конфликта на Украине, продолжает автор материала.
Банковский сектор России Bloomberg назвал ярким примером того, как экономика преодолевает последствия ограничительных мер. Так, "Сбербанк", который наряду со всеми основными игроками на рынке страны отрезали от системы международных платежей SWIFT, в этом году ожидает рекордную рублевую прибыль.
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Продажи энергоносителей также выросли, за счет способности России находить новых партнеров, уточнил автор.
Таким образом, резюмирует Bloomberg, ключевые отрасли российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях и полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций.
После начала спецоперации на Украине
западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США
и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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