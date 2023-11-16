https://ria.ru/20231116/rf-1909746390.html

Украина попыталась отменить Российскую неделю фильмов в Сингапуре

Украина попыталась отменить Российскую неделю фильмов в Сингапуре - РИА Новости, 16.11.2023

Украина попыталась отменить Российскую неделю фильмов в Сингапуре

Посольство РФ в Сингапуре осудило попытку украинской дипмиссии отменить запланированную на конец ноября Российскую неделю фильмов, следует из размещенного в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:48

2023-11-16T08:48

2023-11-16T08:48

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Сингапуре осудило попытку украинской дипмиссии отменить запланированную на конец ноября Российскую неделю фильмов, следует из размещенного в социальных сетях сообщения. Мероприятие, посвященное российским кинокартинам, должно состояться в Сингапуре 22-24 ноября. На своей странице в соцсети посольство Украины в Сингапуре выступило с призывом бойкотировать неделю фильмов, заявив, что на экране "увидеть истинное лицо России" якобы невозможно. "Приняли к сведению тщетные попытки посольства Украины отменить русскую культуру в Сингапуре. Чего и следовало ожидать от страны, которая выбрала разрушение памятников всемирно известных российских деятелей искусства на своей территории и пропаганду бесчеловечной культуры насилия и нетерпимости, глубоко укорененной в нацистской идеологии, вместо того, чтобы вносить свой вклад в мировую культуру", - отметило российское посольство в Сингапуре в своих соцсетях. В дипмиссии подчеркнули, что еще одна тревожная тенденция – стремление украинских коллег не позволить сингапурцам смотреть фильмы, получившие все необходимые разрешения от местных властей. По оценке посольства РФ, тем самым украинские дипломаты стремятся лишить местную общественность возможности составить собственное мнение о российских фильмах и жизни России. Накануне в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Кабмин Украины 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах, тем самым разрешив их демонтаж. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909727362.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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в мире, украина, россия, александр пушкин, сингапур