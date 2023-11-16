https://ria.ru/20231116/rezolyutsiya-1909971363.html

ООН выразила сожаление из-за позиции Израиля по резолюции СБ о гумпаузе

ООН выразила сожаление из-за позиции Израиля по резолюции СБ о гумпаузе - РИА Новости, 16.11.2023

ООН выразила сожаление из-за позиции Израиля по резолюции СБ о гумпаузе

ООН сожалеет в связи с заявлениями Израиля по поводу принятой в среду резолюции Совета безопасности, призывающей к гуманитарным паузам, заявил на брифинге... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T23:05

2023-11-16T23:05

2023-11-16T23:08

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 16 ноя – РИА Новости. ООН сожалеет в связи с заявлениями Израиля по поводу принятой в среду резолюции Совета безопасности, призывающей к гуманитарным паузам, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 12 стран. Три воздержались - среди них Россия, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили, а также США и Великобритания (так как в тексте нет осуждения ХАМАС). Согласно резолюции, Совбез ООН "требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей". Резолюция призывает к гуманитарным паузам в секторе Газа, но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что резолюция "оторвана от реальности и бессмысленна". Он добавил, что Израиль продолжит действовать "в соответствии с международным правом" вне зависимости от решений Совбеза. "Мы сожалеем в связи с заявлениями, которые мы видели от израильского правительства по поводу резолюции. Как мы все знаем, Совету дорогого стоило достичь принятия резолюции", - сказал Дюжаррик. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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в мире, израиль, стефан дюжаррик, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мальта, хамас