Дегтярев: в Хабаровском крае отмечены рекордные объемы ремонта дорог по БКД
Дегтярев: в Хабаровском крае отмечены рекордные объемы ремонта дорог по БКД
Замена асфальтобетонного покрытия. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 ноя - РИА Новости. Хабаровский край оказался в числе лидеров национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), в текущем сезоне отмечен рекордный объем отремонтированных дорог, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
«
"Все виды транспорта в регионе демонстрируют положительную динамику, обладают высоким потенциалом для развития... Заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта (БКД - ред.) Марат Шакирзянович Хуснуллин вручил Хабаровскому краю диплом. Отдельно вице-премьер отметил рекордный объем отремонтированных дорог при том, что наша сеть - одна из самых больших в стране", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Как прокомментировал глава Хабаровского края, третий год подряд регион завершает работы по плану текущего года досрочно и заходит на объекты будущих периодов. Всего по нацпроекту БКД в 2023 году в крае отремонтировали 157 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью 105 километров, в том числе 37 мостов.
Губернатор возглавил делегацию Хабаровского края на XVII Международном форуме и выставке "Транспортная неделя-2023" в Москве. Центральным событием форума стала пленарная дискуссия "Россия 2035: к новой экономике транспорта", на которой выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Там обсудили актуальные вызовы и отраслевые приоритеты страны. На форуме же и состоялась церемония награждения регионов-лидеров нацпроекта БКД в 2023 году.
"Хабаровский край – уникальный регион: у нас пролегают сухопутные, водные и воздушные, трубопроводные маршруты, которые соединяют регионы России с тихоокеанскими портами, а страны Европы с государствами АТР. Действуют крупные морские и речные порты: Ванино, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Де Кастри, Хабаровский речной торговый порт. Номенклатура грузов включает навалочные (стройматериалы, уголь, удобрения), генеральные, лесные и нефтеналивные, а также двадцати- и сорокафутовые контейнеры. За январь-сентябрь этого года общий объем перевалки вырос на 10% к аналогичному периоду 2022-го (года - ред.)", - написал Дегтярев после форума.