https://ria.ru/20231116/remont-1909738158.html

Дегтярев: в Хабаровском крае отмечены рекордные объемы ремонта дорог по БКД

Дегтярев: в Хабаровском крае отмечены рекордные объемы ремонта дорог по БКД - РИА Новости, 16.11.2023

Дегтярев: в Хабаровском крае отмечены рекордные объемы ремонта дорог по БКД

Хабаровский край оказался в числе лидеров национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), в текущем сезоне отмечен рекордный объем... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:23

2023-11-16T07:23

2023-11-16T07:23

хабаровский край

экономика

хабаровский край

михаил дегтярев

россия

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ХАБАРОВСК, 16 ноя - РИА Новости. Хабаровский край оказался в числе лидеров национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), в текущем сезоне отмечен рекордный объем отремонтированных дорог, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Все виды транспорта в регионе демонстрируют положительную динамику, обладают высоким потенциалом для развития... Заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта (БКД - ред.) Марат Шакирзянович Хуснуллин вручил Хабаровскому краю диплом. Отдельно вице-премьер отметил рекордный объем отремонтированных дорог при том, что наша сеть - одна из самых больших в стране", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Как прокомментировал глава Хабаровского края, третий год подряд регион завершает работы по плану текущего года досрочно и заходит на объекты будущих периодов. Всего по нацпроекту БКД в 2023 году в крае отремонтировали 157 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью 105 километров, в том числе 37 мостов. Губернатор возглавил делегацию Хабаровского края на XVII Международном форуме и выставке "Транспортная неделя-2023" в Москве. Центральным событием форума стала пленарная дискуссия "Россия 2035: к новой экономике транспорта", на которой выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Там обсудили актуальные вызовы и отраслевые приоритеты страны. На форуме же и состоялась церемония награждения регионов-лидеров нацпроекта БКД в 2023 году. "Хабаровский край – уникальный регион: у нас пролегают сухопутные, водные и воздушные, трубопроводные маршруты, которые соединяют регионы России с тихоокеанскими портами, а страны Европы с государствами АТР. Действуют крупные морские и речные порты: Ванино, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Де Кастри, Хабаровский речной торговый порт. Номенклатура грузов включает навалочные (стройматериалы, уголь, удобрения), генеральные, лесные и нефтеналивные, а также двадцати- и сорокафутовые контейнеры. За январь-сентябрь этого года общий объем перевалки вырос на 10% к аналогичному периоду 2022-го (года - ред.)", - написал Дегтярев после форума.

https://ria.ru/20231114/tikhookeanskaya_zheleznaya_doroga-1909462679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, хабаровский край, михаил дегтярев, россия