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Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить 8 ребенка - РИА Новости, 16.11.2023
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20:07 16.11.2023 (обновлено: 20:08 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/rebenok-1909947344.html
Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить 8 ребенка
Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить 8 ребенка - РИА Новости, 16.11.2023
Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить 8 ребенка
Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить восьмого ребенка, малыш родился здоровым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:07
2023-11-16T20:08
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить восьмого ребенка, малыш родился здоровым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Женщина поступила в медучреждение на 39-й неделе беременности. Медики положили пациентку в стационар, сделали анализы и решили провести плановую амниотомию. На свет родился здоровый ребенок весом 4430 граммов и ростом 57 сантиметров. У роженицы это восьмой ребенок. "Профессионализм щелковских врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. В Щелкове специалисты решают самые сложные задачи. За 10 месяцев этого года в нашем перинатальном центре на свет появились более пяти тысяч детей", — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
https://ria.ru/20231116/skoraya-1909944598.html
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щелково, россия
Щелково, Россия

Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить 8 ребенка

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить восьмого ребенка, малыш родился здоровым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Женщина поступила в медучреждение на 39-й неделе беременности. Медики положили пациентку в стационар, сделали анализы и решили провести плановую амниотомию.
На свет родился здоровый ребенок весом 4430 граммов и ростом 57 сантиметров. У роженицы это восьмой ребенок.
"Профессионализм щелковских врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. В Щелкове специалисты решают самые сложные задачи. За 10 месяцев этого года в нашем перинатальном центре на свет появились более пяти тысяч детей", — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
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