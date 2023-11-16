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Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить 8 ребенка
Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить 8 ребенка - РИА Новости, 16.11.2023
Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить 8 ребенка
Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить восьмого ребенка, малыш родился здоровым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:07
2023-11-16T20:07
2023-11-16T20:08
щелково
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить восьмого ребенка, малыш родился здоровым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Женщина поступила в медучреждение на 39-й неделе беременности. Медики положили пациентку в стационар, сделали анализы и решили провести плановую амниотомию. На свет родился здоровый ребенок весом 4430 граммов и ростом 57 сантиметров. У роженицы это восьмой ребенок. "Профессионализм щелковских врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. В Щелкове специалисты решают самые сложные задачи. За 10 месяцев этого года в нашем перинатальном центре на свет появились более пяти тысяч детей", — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
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щелково, россия
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине родить восьмого ребенка, малыш родился здоровым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Женщина поступила в медучреждение на 39-й неделе беременности. Медики положили пациентку в стационар, сделали анализы и решили провести плановую амниотомию.
На свет родился здоровый ребенок весом 4430 граммов и ростом 57 сантиметров. У роженицы это восьмой ребенок.
"Профессионализм щелковских врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. В Щелкове
специалисты решают самые сложные задачи. За 10 месяцев этого года в нашем перинатальном центре на свет появились более пяти тысяч детей", — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
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