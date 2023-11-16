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Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Владивостока в Пекин - РИА Новости, 16.11.2023
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14:31 16.11.2023 (обновлено: 14:32 16.11.2023)
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Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Владивостока в Пекин
Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Владивостока в Пекин - РИА Новости, 16.11.2023
Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Владивостока в Пекин
Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты будут выполняться с 18 декабря 2023 года авиакомпанией "Россия"... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:31
2023-11-16T14:32
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты будут выполняться с 18 декабря 2023 года авиакомпанией "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот"). В зимнем расписании запланировано пять рейсов в неделю из столицы Приморья в Международный аэропорт Пекин Дасин и в обратном направлении: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Напомним, что 24 декабря также стартуют прямые рейсы из Владивостока в Харбин. Ранее Аэрофлот сообщал, о начале продажи билетов на прямые перелёты в Пекин из Иркутска и Красноярска. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Владивостока в Пекин

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты будут выполняться с 18 декабря 2023 года авиакомпанией "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот").
В зимнем расписании запланировано пять рейсов в неделю из столицы Приморья в Международный аэропорт Пекин Дасин и в обратном направлении: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Напомним, что 24 декабря также стартуют прямые рейсы из Владивостока в Харбин. Ранее Аэрофлот сообщал, о начале продажи билетов на прямые перелёты в Пекин из Иркутска и Красноярска.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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