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Ефимов: 70 столичных компаний получили статус промышленного комплекса

Ефимов: 70 столичных компаний получили статус промышленного комплекса - РИА Новости, 16.11.2023

Ефимов: 70 столичных компаний получили статус промышленного комплекса

За почти 8 лет 70 компаний, работающих на территории столицы, получили статус промышленного комплекса, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:10

2023-11-16T10:10

2023-11-16T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

налоги

промышленность

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. За почти 8 лет 70 компаний, работающих на территории столицы, получили статус промышленного комплекса, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что этот статус позволяет столичным компаниям получать различные налоговые преференции. Речь идет о снижении региональной ставки налога на прибыль до 13,5%. Для других компаний ставка составляет 17%. А еще компании со статусом промышленного комплекса платят в два раза меньше налогов на имущество, а земельного налога на 80%. Помимо этого, в пять раз меньше для таких организаций составляет ставка арендной платы, она равна 0,3% от кадастровой стоимости участка.Как рассказал Ефимов, в текущем году указанный статус приобрели четыре московских компании. Среди них – производители лифтов, машин и различной электроники."В общей сложности сегодня статус присвоен 70 предприятиям, на которых создано около 80 тысяч рабочих мест. При этом с 2016 года компании вложили в свое развитие 47,2 миллиарда рублей", – подчеркнул заммэра столицы.Больше всего компаний, имеющих этот статус, занимаются пищевой промышленностью. Таких предприятий в Москве - 24.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что одним из последних этот статус получило Научно-производственное предприятие (НПП) "Пульсар".По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, эта компания разрабатывает новое поколение полупроводниковых СВЧ, силовых, фото- и микроэлектронных приборов. Благодаря получению статуса промышленного производства компания сможет сэкономить до 23,6 миллиона рублей в год при уплате налогов.Он добавил, что организация намерена вложить деньги в цифровизацию предприятия и создать изделия следующего поколения.На территории столичного мегаполиса развивается производство. В Москве ведут свою деятельность свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудоустроены более 720 тысяч специалистов. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Все они выпускают различные товары.На территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Для столичных бизнесменов действуют свыше 20 системных мер поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. А еще существует ряд антикризисных инструментов.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , налоги, промышленность