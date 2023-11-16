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В Астрахани опровергли версию о взрыве в доме, где обрушились два подъезда
В Астрахани опровергли версию о взрыве в доме, где обрушились два подъезда - РИА Новости, 16.11.2023
В Астрахани опровергли версию о взрыве в доме, где обрушились два подъезда
Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в доме в Астрахани, произошло именно обрушение конструкции здания, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:20
2023-11-16T19:20
2023-11-16T19:25
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
россия
астраханская область
игорь бабушкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в доме в Астрахани, произошло именно обрушение конструкции здания, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале."По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания", - написал губернатор.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома.
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T19:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье
В Астрахани опровергли версию о взрыве в доме, где обрушились два подъезда
Бабушкин: службы опровергли версию о взрыве в доме, где обрушились два подъезда