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В Астрахани опровергли версию о взрыве в доме, где обрушились два подъезда

В Астрахани опровергли версию о взрыве в доме, где обрушились два подъезда - РИА Новости, 16.11.2023

В Астрахани опровергли версию о взрыве в доме, где обрушились два подъезда

Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в доме в Астрахани, произошло именно обрушение конструкции здания, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:20

2023-11-16T19:20

2023-11-16T19:25

происшествия

астрахань

обрушение дома в астрахани

россия

астраханская область

игорь бабушкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Экстренные службы, предварительно, опровергают версию взрыва в доме в Астрахани, произошло именно обрушение конструкции здания, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале."По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания", - написал губернатор.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома.

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T19:20 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье