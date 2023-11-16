https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909850365.html

В Адыгее арестовали пьяного водителя, утопившего машину с пассажирами

В Адыгее арестовали пьяного водителя, утопившего машину с пассажирами - РИА Новости, 16.11.2023

В Адыгее арестовали пьяного водителя, утопившего машину с пассажирами

Суд заключил под стражу жителя Адыгеи, который пьяным сел за руль машины и съехал в реку, в результате чего погибла женщина, ее сына пока не нашли, сообщают в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:12

2023-11-16T15:12

2023-11-16T15:12

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

chevrolet

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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Адыгеи, который пьяным сел за руль машины и съехал в реку, в результате чего погибла женщина, ее сына пока не нашли, сообщают в СУСК РФ по республике. По данным СК, в понедельник ночью в майкопской станице Ханская местный житель сел за руль Chevrolet Niva пьяным и съехал с обрыва, автомобиль упал в реку Белая. В машине находились водитель и четверо пассажиров. Три человека смогли выбраться на берег, при этом 16-летняя девушка получила телесные повреждения. Спасатели начали поиски 10-летнего мальчика и его 34-летней матери. Во вторник днем женщину нашли мертвой. Ранее водителю предъявили обвинение по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Свою вину он признал. "В отношении обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в станице Ханской, в результате которого погибли люди, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Поиски мальчика идут со вторника, как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС по республике, в четверг работы были приостановлены из-за сильного дождя.

https://ria.ru/20231116/politsiya-1909818957.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), chevrolet