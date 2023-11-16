https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909779054.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани - РИА Новости, 16.11.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с избиением пенсионера в Рязани, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:09

2023-11-16T11:09

2023-11-16T11:09

происшествия

рязань

россия

рязанская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg

РЯЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с избиением пенсионера в Рязани, сообщило ведомство. Уточняется, что видеозапись, на которой избивают пожилого мужчину в Рязани, опубликована в соцсетях и СМИ. На кадрах видно, как подростки преследуют пенсионера, бьют его по ногам и голове, толкают. "Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Рязанской области Никешкину В.А. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html

рязань

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, россия, рязанская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)