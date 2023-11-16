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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани - РИА Новости, 16.11.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с избиением пенсионера в Рязани, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:09
2023-11-16T11:09
2023-11-16T11:09
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александр бастрыкин
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РЯЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с избиением пенсионера в Рязани, сообщило ведомство. Уточняется, что видеозапись, на которой избивают пожилого мужчину в Рязани, опубликована в соцсетях и СМИ. На кадрах видно, как подростки преследуют пенсионера, бьют его по ногам и голове, толкают. "Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Рязанской области Никешкину В.А. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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происшествия, рязань, россия, рязанская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Россия, Рязанская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани
Глава СК поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани