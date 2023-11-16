https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909751915.html
В Хакасии мужчину задержали за использование рабского труда
В Хакасии мужчину задержали за использование рабского труда - РИА Новости, 16.11.2023
В Хакасии мужчину задержали за использование рабского труда
Фермера в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда на отдаленной ферме, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:15
2023-11-16T09:15
2023-11-16T09:15
происшествия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Фермера в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда на отдаленной ферме, сообщает пресс-служба регионального главка СК. В ведомстве пояснили, что в 2016 году директор фермерского хозяйства, расположенного в 20 километрах от населенного пункта Чарков в Хакасии, подыскал для работ на ферме двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он обещал платить за работу. Однако, по данным следствия, фактически удерживал потерпевших, угрожал, бил и заставлял работать по 16 часов в сутки без оплаты. Мужчина отобрал у них документы, а в качестве наказания избивал или закрывал в погребе, сообщает ведомство. "В Республике Хакасия задержан мужчина по подозрению в использовании рабского труда. …Работники неоднократно предпринимали попытки бегства, однако, из-за отдаленности фермы от населенных пунктов, подозреваемый возвращал мужчин и женщину обратно. Использование рабского труда продолжалось на протяжении 7 лет", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье об использовании рабского труда в отношении двух и более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших. В данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, устанавливаются иные эпизоды в отношении других людей.
https://ria.ru/20200522/1571812964.html
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происшествия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хакасии мужчину задержали за использование рабского труда
В Хакасии фермера задержали за использование рабского труда
КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости.
Фермера в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда на отдаленной ферме
, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
В ведомстве пояснили, что в 2016 году директор фермерского хозяйства, расположенного в 20 километрах от населенного пункта Чарков в Хакасии, подыскал для работ на ферме двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он обещал платить за работу. Однако, по данным следствия, фактически удерживал потерпевших, угрожал, бил и заставлял работать по 16 часов в сутки без оплаты. Мужчина отобрал у них документы, а в качестве наказания избивал или закрывал в погребе, сообщает ведомство.
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"В Республике Хакасия задержан мужчина по подозрению в использовании рабского труда. …Работники неоднократно предпринимали попытки бегства, однако, из-за отдаленности фермы от населенных пунктов, подозреваемый возвращал мужчин и женщину обратно. Использование рабского труда продолжалось на протяжении 7 лет", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье об использовании рабского труда в отношении двух и более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших. В данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, устанавливаются иные эпизоды в отношении других людей.
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