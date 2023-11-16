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Байден и Си Цзиньпин прогулялись после переговоров
Байден и Си Цзиньпин прогулялись после переговоров - РИА Новости, 16.11.2023
Байден и Си Цзиньпин прогулялись после переговоров
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин прогулялись после переговоров, американский лидер, судя по всему, положительно оценил прошедшую встречу, РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T02:46
2023-11-16T02:46
2023-11-16T10:33
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин прогулялись после переговоров, американский лидер, судя по всему, положительно оценил прошедшую встречу, трансляцию вели ведущие американские телеканалы. Байден и Си Цзиньпин после переговоров на полях саммита АТЭС совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх". На вопрос журналистов о том, как проходят переговоры, Байден ответил "хорошо", отмечает пул Белого дома.В Сан-Франциско на полях саммита АТЭС проходят переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Встрече придается большое значение, поскольку взаимодействие между двумя странами было практически сведено на нет после состоявшегося в прошлом году визита на остров Тайвань спикера палаты представителей в то время Нэнси Пелоси. Пекин тогда не ограничился выражением протеста, но и приостановил контакты с США практически по всем направлениям. Сотрудничество в ряде сфер постепенно восстанавливается, но контакты по линии оборонных ведомств до сих пор не возобновлены. Вашингтон высказывал надежду, что это произойдет по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина.
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс , сан-франциско
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС , Сан-Франциско
Байден и Си Цзиньпин прогулялись после переговоров
Байден и Си Цзиньпин прогулялись после переговоров на полях саммита АТЭС
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин прогулялись после переговоров, американский лидер, судя по всему, положительно оценил прошедшую встречу, трансляцию вели ведущие американские телеканалы.
Байден и Си Цзиньпин после переговоров на полях саммита АТЭС совершили небольшую прогулку. На вопрос прессы о том, как прошли переговоры, Байден не ответил, лишь показал характерный жест "большие пальцы вверх".
На вопрос журналистов о том, как проходят переговоры, Байден ответил "хорошо", отмечает пул Белого дома.
В Сан-Франциско
на полях саммита АТЭС проходят переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Встрече придается большое значение, поскольку взаимодействие между двумя странами было практически сведено на нет после состоявшегося в прошлом году визита на остров Тайвань
спикера палаты представителей в то время Нэнси Пелоси
. Пекин
тогда не ограничился выражением протеста, но и приостановил контакты с США практически по всем направлениям. Сотрудничество в ряде сфер постепенно восстанавливается, но контакты по линии оборонных ведомств до сих пор не возобновлены. Вашингтон высказывал надежду, что это произойдет по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин заявил о "светлом будущем" китайско-американских отношений