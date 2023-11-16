https://ria.ru/20231116/pozhar-1909812277.html

В Махачкале загорелся продуктовый склад

В Махачкале загорелся продуктовый склад - РИА Новости, 16.11.2023

В Махачкале загорелся продуктовый склад

Продуктовый склад горит в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:18

2023-11-16T13:18

2023-11-16T13:58

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Продуктовый склад горит в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре на складе в городе Махачкале, по улице Магомедтагирова, 334. По прибытии пожарных расчетов горением охвачен продуктовый склад", – говорится в сообщении. В 12.58 мск пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. "Жертв и пострадавших нет", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231116/pozhar-1909789081.html

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)