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В Махачкале загорелся продуктовый склад - РИА Новости, 16.11.2023
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13:18 16.11.2023 (обновлено: 13:58 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909812277.html
В Махачкале загорелся продуктовый склад
В Махачкале загорелся продуктовый склад - РИА Новости, 16.11.2023
В Махачкале загорелся продуктовый склад
Продуктовый склад горит в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:18
2023-11-16T13:58
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Продуктовый склад горит в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре на складе в городе Махачкале, по улице Магомедтагирова, 334. По прибытии пожарных расчетов горением охвачен продуктовый склад", – говорится в сообщении. В 12.58 мск пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. "Жертв и пострадавших нет", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909789081.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале загорелся продуктовый склад

В Махачкале загорелся продуктовый склад, жертв и пострадавших нет

© ГУ МЧС России по Республике ДагестанТушение пожара на продуктовом складе в Махачкале
Тушение пожара на продуктовом складе в Махачкале
© ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Тушение пожара на продуктовом складе в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Продуктовый склад горит в Махачкале, жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о пожаре на складе в городе Махачкале, по улице Магомедтагирова, 334. По прибытии пожарных расчетов горением охвачен продуктовый склад", – говорится в сообщении.
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В 12.58 мск пожар локализовали на площади 500 квадратных метров.
"Жертв и пострадавших нет", – добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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