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В Северной Осетии природный пожар угрожает поселку - РИА Новости, 16.11.2023
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11:48 16.11.2023 (обновлено: 13:45 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909789081.html
В Северной Осетии природный пожар угрожает поселку
В Северной Осетии природный пожар угрожает поселку - РИА Новости, 16.11.2023
В Северной Осетии природный пожар угрожает поселку
Сухая растительность загорелась на площади 2000 квадратных метров близ поселка Мизур в Северной Осетии, угрозы распространения огня на постройки нет, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:48
2023-11-16T13:45
происшествия
алагирский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 2000 квадратных метров близ поселка Мизур в Северной Осетии, угрозы распространения огня на постройки нет, сообщает управление МЧС по региону. По данным ведомства, пожар произошел 15 ноября в 21.20 мск через реку от поселка Мизур из-за перехлёста линий ЛЭП в результате сильного ветра. Площадь пожара составила один километр, его тушили 15 человек и три единицы техники. "В 06.06 16.11.2023 огнеборцы приступили к защите хозпостроек селения Мизур и тушению сухой растительности. Перекидывания огня на постройки не допущено. Работу осложняют сильные порывы ветра, меняющие направление. Площадь очагового горения оценивается в 2000 квадратных метров", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что всего к тушению привлекается 25 человек личного состава и пять единиц техники. Прокуратура Алагирского района Северной Осетии организовала проверку по факту возгорания сухой растительности близ поселка Мизур. "Представители надзорного ведомства оценят оперативность реагирования субъектов пожаротушения по ликвидации возгорания, своевременность привлечения сил и средств для тушения пожара, а также соблюдение требований при подготовке к пожароопасному периоду. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщает прокуратура в Telegram-канале.Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в поселке Мизур введен режим повышенной готовности районного масштаба из-за пожара."Работает республиканский оперштаб. ...Занятия в школе и детском саду в Мизуре отменены. ...Ситуация находится на постоянном контроле", – отметил глава республики своём Telegram-канале.По состоянию на 11.54 мск к ликвидации пожара привлечены 68 человек и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909744322.html
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происшествия, алагирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алагирский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северной Осетии природный пожар угрожает поселку

В Северной Осетии загорелась сухая растительность близ поселка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 2000 квадратных метров близ поселка Мизур в Северной Осетии, угрозы распространения огня на постройки нет, сообщает управление МЧС по региону.
По данным ведомства, пожар произошел 15 ноября в 21.20 мск через реку от поселка Мизур из-за перехлёста линий ЛЭП в результате сильного ветра. Площадь пожара составила один километр, его тушили 15 человек и три единицы техники.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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"В 06.06 16.11.2023 огнеборцы приступили к защите хозпостроек селения Мизур и тушению сухой растительности. Перекидывания огня на постройки не допущено. Работу осложняют сильные порывы ветра, меняющие направление. Площадь очагового горения оценивается в 2000 квадратных метров", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что всего к тушению привлекается 25 человек личного состава и пять единиц техники.
Прокуратура Алагирского района Северной Осетии организовала проверку по факту возгорания сухой растительности близ поселка Мизур.
"Представители надзорного ведомства оценят оперативность реагирования субъектов пожаротушения по ликвидации возгорания, своевременность привлечения сил и средств для тушения пожара, а также соблюдение требований при подготовке к пожароопасному периоду. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщает прокуратура в Telegram-канале.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в поселке Мизур введен режим повышенной готовности районного масштаба из-за пожара.
"Работает республиканский оперштаб. ...Занятия в школе и детском саду в Мизуре отменены. ...Ситуация находится на постоянном контроле", – отметил глава республики своём Telegram-канале.
По состоянию на 11.54 мск к ликвидации пожара привлечены 68 человек и 14 единиц техники.
 
ПроисшествияАлагирский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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