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Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек - РИА Новости, 16.11.2023
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09:56 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909759052.html
Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек
Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек - РИА Новости, 16.11.2023
Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек
Число жертв крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая достигло 25, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:56
2023-11-16T09:56
в мире
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Число жертв крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая достигло 25, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о гибели 19 человек, а также о 51 госпитализированном. Пожар начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск) на втором этаже четырехэтажного здания частной компании Yongju coal mine в районе Лиши городского округа Люйлян. По состоянию на данный момент, пожарным удалось взять огонь под контроль. Тем не менее до сих пор неизвестно, сколько человек находились в здании в момент возгорания, поисково-спасательная операция продолжается. Причины возгорания также пока не установлены, ведется расследование.
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в мире, китай, шаньси
В мире, Китай, Шаньси
Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек

Число жертв крупного пожара на угольном предприятии в КНР выросло до 25 человек

© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
Пожарный расчет в Китае - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Пожарный расчет в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Число жертв крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая достигло 25, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о гибели 19 человек, а также о 51 госпитализированном.
Пожар начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск) на втором этаже четырехэтажного здания частной компании Yongju coal mine в районе Лиши городского округа Люйлян.
По состоянию на данный момент, пожарным удалось взять огонь под контроль. Тем не менее до сих пор неизвестно, сколько человек находились в здании в момент возгорания, поисково-спасательная операция продолжается.
Причины возгорания также пока не установлены, ведется расследование.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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