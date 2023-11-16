https://ria.ru/20231116/pozhar-1909759052.html
Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек
Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек - РИА Новости, 16.11.2023
Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек
Число жертв крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая достигло 25, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:56
2023-11-16T09:56
2023-11-16T09:56
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Число жертв крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая достигло 25, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о гибели 19 человек, а также о 51 госпитализированном. Пожар начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск) на втором этаже четырехэтажного здания частной компании Yongju coal mine в районе Лиши городского округа Люйлян. По состоянию на данный момент, пожарным удалось взять огонь под контроль. Тем не менее до сих пор неизвестно, сколько человек находились в здании в момент возгорания, поисково-спасательная операция продолжается. Причины возгорания также пока не установлены, ведется расследование.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, шаньси
Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек
Число жертв крупного пожара на угольном предприятии в КНР выросло до 25 человек
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости.
Число жертв крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая достигло 25, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая
.
Ранее сообщалось о гибели 19 человек, а также о 51 госпитализированном.
Пожар начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск) на втором этаже четырехэтажного здания частной компании Yongju coal mine в районе Лиши городского округа Люйлян.
По состоянию на данный момент, пожарным удалось взять огонь под контроль. Тем не менее до сих пор неизвестно, сколько человек находились в здании в момент возгорания, поисково-спасательная операция продолжается.
Причины возгорания также пока не установлены, ведется расследование.
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