https://ria.ru/20231116/pozhar-1909759052.html

Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек

Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек - РИА Новости, 16.11.2023

Число жертв крупного пожара на севере Китая выросло до 25 человек

Число жертв крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая достигло 25, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:56

2023-11-16T09:56

2023-11-16T09:56

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Число жертв крупного пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая достигло 25, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о гибели 19 человек, а также о 51 госпитализированном. Пожар начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск) на втором этаже четырехэтажного здания частной компании Yongju coal mine в районе Лиши городского округа Люйлян. По состоянию на данный момент, пожарным удалось взять огонь под контроль. Тем не менее до сих пор неизвестно, сколько человек находились в здании в момент возгорания, поисково-спасательная операция продолжается. Причины возгорания также пока не установлены, ведется расследование.

https://ria.ru/20231110/pozhar-1908586943.html

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шаньси

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, шаньси