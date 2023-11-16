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При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек - РИА Новости, 16.11.2023
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07:33 16.11.2023 (обновлено: 07:42 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909739715.html
При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек
При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек - РИА Новости, 16.11.2023
При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли, 51 госпитализирован в результате пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:33
2023-11-16T07:42
китай
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 51 госпитализирован в результате пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.Пожар в четырехэтажном здании в районе Лиши городского округа Люйлян начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск).Пока неизвестно, сколько человек находилось в здании, к настоящему моменту удалось вывести 63 человека, 51 из них был доставлен в больницу.Причины возгорания пока не установлены, ведется расследование.
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китай, в мире
Китай, В мире
При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек

При пожаре в здании угольного предприятия на севере Китая погибли 11 человек

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 51 госпитализирован в результате пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.
Пожар в четырехэтажном здании в районе Лиши городского округа Люйлян начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск).
Пока неизвестно, сколько человек находилось в здании, к настоящему моменту удалось вывести 63 человека, 51 из них был доставлен в больницу.
Причины возгорания пока не установлены, ведется расследование.
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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