https://ria.ru/20231116/pozhar-1909739715.html
При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек
При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек - РИА Новости, 16.11.2023
При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли, 51 госпитализирован в результате пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:33
2023-11-16T07:33
2023-11-16T07:42
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 51 госпитализирован в результате пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.Пожар в четырехэтажном здании в районе Лиши городского округа Люйлян начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск).Пока неизвестно, сколько человек находилось в здании, к настоящему моменту удалось вывести 63 человека, 51 из них был доставлен в больницу.Причины возгорания пока не установлены, ведется расследование.
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868982607.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_663e054ad5becbb266f06e16715506c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире
При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек
При пожаре в здании угольного предприятия на севере Китая погибли 11 человек
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости.
Одиннадцать человек погибли, 51 госпитализирован в результате пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая
.
Пожар в четырехэтажном здании в районе Лиши городского округа Люйлян начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск).
Пока неизвестно, сколько человек находилось в здании, к настоящему моменту удалось вывести 63 человека, 51 из них был доставлен в больницу.
Причины возгорания пока не установлены, ведется расследование.
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек