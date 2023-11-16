https://ria.ru/20231116/pozhar-1909739715.html

При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек

При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек - РИА Новости, 16.11.2023

При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли, 51 госпитализирован в результате пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:33

2023-11-16T07:33

2023-11-16T07:42

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 51 госпитализирован в результате пожара в здании угольного предприятия в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.Пожар в четырехэтажном здании в районе Лиши городского округа Люйлян начался в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 мск).Пока неизвестно, сколько человек находилось в здании, к настоящему моменту удалось вывести 63 человека, 51 из них был доставлен в больницу.Причины возгорания пока не установлены, ведется расследование.

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868982607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, в мире