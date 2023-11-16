В Молдавии в начале 2024 года откроют посольство Дании
МИД Молдавии: в Кишиневе откроют посольство Дании в начале 2024 года
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. В Кишиневе в начале 2024 года откроется посольство Дании, заявили в четверг в пресс-службе молдавского МИД.
"Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску провел беседу со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном. Данная дискуссия вызвана особым событием, а именно объявлением об открытии посольства Королевства Дания в Кишиневе в начале 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Уточняется, что в текущем году несколько стран, в том числе Королевство Нидерландов, Бельгия, Греция, Испания, открыли или скоро откроют посольства в Молдавии.
В конце июня глава МИД Молдавии Нику Попеску на встрече с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном обсуждал углубление сотрудничества между странами в экономической области. Попеску ранее неоднократно заявлял, что одним из приоритетов МИД под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года после того, как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.