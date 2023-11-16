Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии в начале 2024 года откроют посольство Дании - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/posolstvo-1909921898.html
В Молдавии в начале 2024 года откроют посольство Дании
В Молдавии в начале 2024 года откроют посольство Дании - РИА Новости, 16.11.2023
В Молдавии в начале 2024 года откроют посольство Дании
В Кишиневе в начале 2024 года откроется посольство Дании, заявили в четверг в пресс-службе молдавского МИД. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:45
2023-11-16T18:45
в мире
дания
молдавия
евросоюз
майя санду
еврокомиссия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. В Кишиневе в начале 2024 года откроется посольство Дании, заявили в четверг в пресс-службе молдавского МИД. "Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску провел беседу со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном. Данная дискуссия вызвана особым событием, а именно объявлением об открытии посольства Королевства Дания в Кишиневе в начале 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. Уточняется, что в текущем году несколько стран, в том числе Королевство Нидерландов, Бельгия, Греция, Испания, открыли или скоро откроют посольства в Молдавии. В конце июня глава МИД Молдавии Нику Попеску на встрече с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном обсуждал углубление сотрудничества между странами в экономической области. Попеску ранее неоднократно заявлял, что одним из приоритетов МИД под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года после того, как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20231110/protest-1908758025.html
дания
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, молдавия, евросоюз, майя санду, еврокомиссия, кишинев
В мире, Дания, Молдавия, Евросоюз, Майя Санду, Еврокомиссия, Кишинев
В Молдавии в начале 2024 года откроют посольство Дании

МИД Молдавии: в Кишиневе откроют посольство Дании в начале 2024 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. В Кишиневе в начале 2024 года откроется посольство Дании, заявили в четверг в пресс-службе молдавского МИД.
"Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску провел беседу со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном. Данная дискуссия вызвана особым событием, а именно объявлением об открытии посольства Королевства Дания в Кишиневе в начале 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00
Уточняется, что в текущем году несколько стран, в том числе Королевство Нидерландов, Бельгия, Греция, Испания, открыли или скоро откроют посольства в Молдавии.
В конце июня глава МИД Молдавии Нику Попеску на встрече с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном обсуждал углубление сотрудничества между странами в экономической области. Попеску ранее неоднократно заявлял, что одним из приоритетов МИД под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года после того, как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Додон назвал акции протеста лучшим инструментом борьбы против властей
10 ноября, 18:43
 
В миреДанияМолдавияЕвросоюзМайя СандуЕврокомиссияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала