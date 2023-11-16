https://ria.ru/20231116/posolstvo-1909921898.html

В Молдавии в начале 2024 года откроют посольство Дании

В Молдавии в начале 2024 года откроют посольство Дании - РИА Новости, 16.11.2023

В Молдавии в начале 2024 года откроют посольство Дании

В Кишиневе в начале 2024 года откроется посольство Дании, заявили в четверг в пресс-службе молдавского МИД. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:45

2023-11-16T18:45

2023-11-16T18:45

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. В Кишиневе в начале 2024 года откроется посольство Дании, заявили в четверг в пресс-службе молдавского МИД. "Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску провел беседу со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном. Данная дискуссия вызвана особым событием, а именно объявлением об открытии посольства Королевства Дания в Кишиневе в начале 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. Уточняется, что в текущем году несколько стран, в том числе Королевство Нидерландов, Бельгия, Греция, Испания, открыли или скоро откроют посольства в Молдавии. В конце июня глава МИД Молдавии Нику Попеску на встрече с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном обсуждал углубление сотрудничества между странами в экономической области. Попеску ранее неоднократно заявлял, что одним из приоритетов МИД под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года после того, как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231110/protest-1908758025.html

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в мире, дания, молдавия, евросоюз, майя санду, еврокомиссия, кишинев