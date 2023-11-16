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Утратившим документы при ЧП в Астрахани окажут помощь вне очереди

Утратившим документы при ЧП в Астрахани окажут помощь вне очереди - РИА Новости, 16.11.2023

Утратившим документы при ЧП в Астрахани окажут помощь вне очереди

Утратившим документы при частичном обрушении дома в Астрахани будет оказана помощь в кратчайшие сроки и вне очереди, сообщает УМВД России по Астраханской... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:18

2023-11-16T22:18

2023-11-16T22:18

происшествия

астрахань

россия

жилье

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение дома в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Утратившим документы при частичном обрушении дома в Астрахани будет оказана помощь в кратчайшие сроки и вне очереди, сообщает УМВД России по Астраханской области. "Организована работа прямых линий для граждан, утративших документы в результате трагедии. Всем обратившимся нуждающимся в кратчайшие сроки и вне очереди будут оказаны государственные услуги по линии госавтоинспекции и миграционной службы полиции", - говорится в сообщении. Начальник областного полицейского ведомства генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин провел на месте ЧП заседание оперативного штаба сил и средств органов внутренних дел, задействованных в обеспечении спасательно-поисковых работ. "Каждый нуждающийся в нашей помощи должен быть документирован в минимально возможные сроки", - приводятся в сообщении его слова. Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T22:18 true PT1M17S

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происшествия, астрахань, россия, жилье, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани