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Утратившим документы при ЧП в Астрахани окажут помощь вне очереди
Утратившим документы при ЧП в Астрахани окажут помощь вне очереди - РИА Новости, 16.11.2023
Утратившим документы при ЧП в Астрахани окажут помощь вне очереди
Утратившим документы при частичном обрушении дома в Астрахани будет оказана помощь в кратчайшие сроки и вне очереди, сообщает УМВД России по Астраханской... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:18
2023-11-16T22:18
2023-11-16T22:18
происшествия
астрахань
россия
жилье
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Утратившим документы при частичном обрушении дома в Астрахани будет оказана помощь в кратчайшие сроки и вне очереди, сообщает УМВД России по Астраханской области. "Организована работа прямых линий для граждан, утративших документы в результате трагедии. Всем обратившимся нуждающимся в кратчайшие сроки и вне очереди будут оказаны государственные услуги по линии госавтоинспекции и миграционной службы полиции", - говорится в сообщении. Начальник областного полицейского ведомства генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин провел на месте ЧП заседание оперативного штаба сил и средств органов внутренних дел, задействованных в обеспечении спасательно-поисковых работ. "Каждый нуждающийся в нашей помощи должен быть документирован в минимально возможные сроки", - приводятся в сообщении его слова. Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T22:18
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происшествия, астрахань, россия, жилье, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Россия, Жилье, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение дома в Астрахани
Утратившим документы при ЧП в Астрахани окажут помощь вне очереди
Утратившим документы при обрушении дома в Астрахани окажут помощь вне очереди