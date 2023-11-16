https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html

ЕС пригрозил Польше из-за Украины, пишут СМИ

ЕС пригрозил Польше из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023

ЕС пригрозил Польше из-за Украины, пишут СМИ

Если польские власти не решат вопрос блокировки границ с Украиной, Еврокомиссия может наложить ограничения на Варшаву, передает RMF FM. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:27

2023-11-16T13:27

2023-11-16T13:27

в мире

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польша

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Если польские власти не решат вопрос блокировки границ с Украиной, Еврокомиссия может наложить ограничения на Варшаву, передает RMF FM."Польские власти обязаны в соответствии с законодательством ЕС обеспечить свободное движение украинских грузовиков через границу", — заявил изданию.Официально же в ведомстве не комментируют меры, которые Еврокомиссия может принять в отношении Варшавы, говорится в статье.RMF добавляет, что рассматривается вопрос о возбуждении дела о нарушении положения о либерализации торговли ЕС с Украиной, которое недавно продлили до июня 2024 года.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.На трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская" — заблокированы более двух тысяч грузовых автомобилей, переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.

https://ria.ru/20231116/polsha-1909717898.html

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909403324.html

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в мире, украина, варшава, польша, еврокомиссия, евросоюз