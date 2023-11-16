https://ria.ru/20231116/polk-1909867080.html
"Бессмертный полк" показывает единство российской нации, считает Медведев
"Бессмертный полк" показывает единство российской нации, считает Медведев - РИА Новости, 16.11.2023
"Бессмертный полк" показывает единство российской нации, считает Медведев
Акция "Бессмертный полк" показывает единство российской нации, недаром она вызывает ненависть у недругов России, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:09
2023-11-16T16:09
2023-11-16T16:09
общество
россия
москва
дмитрий медведев
бессмертный полк
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" показывает единство российской нации, недаром она вызывает ненависть у недругов России, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На встрече с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации активисты из ДНР заявили о желании принять участие в акции "Бессмертный полк" в Москве. "Вот это единство нашей нации, нашей российской нации в широком смысле этого слова. Оно проявляется и во время проведения такой масштабной акции как "Бессмертный полк". Это же на самом деле невыдуманная история!" - сказал Медведев. Он отметил, что шествие с портретами близких "трогает, берет за душу, потому что у каждого из нас есть такие старые фотографии". По мнению Медведева, именно поэтому "эта акция вызывает ненависть у недругов России". Он также попросил секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака организовать участие донецких активистов в шествии в Москве. "Договорились. Приезжайте!" - сказал Медведев.
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
https://ria.ru/20230509/polk-1870605092.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, москва, дмитрий медведев, бессмертный полк
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Бессмертный полк
"Бессмертный полк" показывает единство российской нации, считает Медведев
Медведев: "Бессмертный полк" не зря вызывает ненависть у недругов России
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" показывает единство российской нации, недаром она вызывает ненависть у недругов России, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На встрече с активистами МГЕР
по случаю 18-летия организации активисты из ДНР
заявили о желании принять участие в акции "Бессмертный полк" в Москве
.
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"Вот это единство нашей нации, нашей российской нации в широком смысле этого слова. Оно проявляется и во время проведения такой масштабной акции как "Бессмертный полк". Это же на самом деле невыдуманная история!" - сказал Медведев.
Он отметил, что шествие с портретами близких "трогает, берет за душу, потому что у каждого из нас есть такие старые фотографии". По мнению Медведева, именно поэтому "эта акция вызывает ненависть у недругов России".
Он также попросил секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака
организовать участие донецких активистов в шествии в Москве. "Договорились. Приезжайте!" - сказал Медведев.
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