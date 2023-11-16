https://ria.ru/20231116/politsiya-1909825638.html

В Лондоне полиция прокомментировала инцидент на пропалестинской акции

В Лондоне полиция прокомментировала инцидент на пропалестинской акции - РИА Новости, 16.11.2023

В Лондоне полиция прокомментировала инцидент на пропалестинской акции

Полиции Лондона пришлось объясняться после того, как сотрудники правоохранительных органов не смогли пресечь попытку пропалестинских активистов залезть на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:04

2023-11-16T14:04

2023-11-16T14:04

в мире

лондон

великобритания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Полиции Лондона пришлось объясняться после того, как сотрудники правоохранительных органов не смогли пресечь попытку пропалестинских активистов залезть на Мемориал Королевской артиллерии в центре Лондона. Мемориал Королевской артиллерии в память о британских артиллеристах, погибших в Первой Мировой войне, был установлен между Гайд-Парком и Грин-парком неподалеку от Букингемского дворца. "Нам жаль, что полицейские не смогли быстро отреагировать, чтобы пресечь случившееся", - говорится в сообщении столичной полиции Великобритании в соцсети Х. Полиция Лондона также ответила на поступающие правоохранителям вопросы о том, почему не были произведены задержания активистов. Согласно заявлению, залезать на памятник не запрещено законом. Однако в полиции отметили, что сотрудникам правоохранительных органов следовало вмешаться и дать понять, что такое поведение недопустимо.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году