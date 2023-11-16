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В Лондоне полиция прокомментировала инцидент на пропалестинской акции - РИА Новости, 16.11.2023
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14:04 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/politsiya-1909825638.html
В Лондоне полиция прокомментировала инцидент на пропалестинской акции
В Лондоне полиция прокомментировала инцидент на пропалестинской акции - РИА Новости, 16.11.2023
В Лондоне полиция прокомментировала инцидент на пропалестинской акции
Полиции Лондона пришлось объясняться после того, как сотрудники правоохранительных органов не смогли пресечь попытку пропалестинских активистов залезть на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:04
2023-11-16T14:04
в мире
лондон
великобритания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Полиции Лондона пришлось объясняться после того, как сотрудники правоохранительных органов не смогли пресечь попытку пропалестинских активистов залезть на Мемориал Королевской артиллерии в центре Лондона. Мемориал Королевской артиллерии в память о британских артиллеристах, погибших в Первой Мировой войне, был установлен между Гайд-Парком и Грин-парком неподалеку от Букингемского дворца. "Нам жаль, что полицейские не смогли быстро отреагировать, чтобы пресечь случившееся", - говорится в сообщении столичной полиции Великобритании в соцсети Х. Полиция Лондона также ответила на поступающие правоохранителям вопросы о том, почему не были произведены задержания активистов. Согласно заявлению, залезать на памятник не запрещено законом. Однако в полиции отметили, что сотрудникам правоохранительных органов следовало вмешаться и дать понять, что такое поведение недопустимо.
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в мире, лондон, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Лондон, Великобритания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Лондоне полиция прокомментировала инцидент на пропалестинской акции

В Лондоне пропалестинские активисты залезли на памятник

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкПолицейские на улице Лондона
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Полицейские на улице Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Полиции Лондона пришлось объясняться после того, как сотрудники правоохранительных органов не смогли пресечь попытку пропалестинских активистов залезть на Мемориал Королевской артиллерии в центре Лондона.
Мемориал Королевской артиллерии в память о британских артиллеристах, погибших в Первой Мировой войне, был установлен между Гайд-Парком и Грин-парком неподалеку от Букингемского дворца.
«
"Нам жаль, что полицейские не смогли быстро отреагировать, чтобы пресечь случившееся", - говорится в сообщении столичной полиции Великобритании в соцсети Х.
Полиция Лондона также ответила на поступающие правоохранителям вопросы о том, почему не были произведены задержания активистов. Согласно заявлению, залезать на памятник не запрещено законом. Однако в полиции отметили, что сотрудникам правоохранительных органов следовало вмешаться и дать понять, что такое поведение недопустимо.
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