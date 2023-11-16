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В Перми с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя - РИА Новости, 16.11.2023
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13:39 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/politsiya-1909818957.html
В Перми с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя
В Перми с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя - РИА Новости, 16.11.2023
В Перми с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя
Пермские полицейские во время погони за автомобилем с нарушавшим ПДД пьяным водителем открыли огонь из табельного оружия, в результате пострадал пассажир,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:39
2023-11-16T13:39
происшествия
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ПЕРМЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пермские полицейские во время погони за автомобилем с нарушавшим ПДД пьяным водителем открыли огонь из табельного оружия, в результате пострадал пассажир, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД РФ. По данным ведомства, инцидент произошел ночью 16 ноября на улице Гайвинской в Перми. Сотрудники Госавтоинспекции увидели автомобиль "ВАЗ-2107", водитель которого нарушал правила дорожного движения. Полицейские с использованием звукового сигнала и проблесковых маяков спецмашины потребовали нарушителя остановиться, однако тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться. Началась погоня, водитель "ВАЗа" продолжал нарушать ПДД. Тогда наряд ДПС применил табельное оружие. 19-летний водитель легковушки был задержан, выяснилось, что он пьян. На него составили административные материалы по нескольким статьям КоАП. "В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в полицейском главке. По данным Telegram-канала Baza, пассажир был ранен в спину.
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя

В Перми с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя, пострадал его пассажир

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пермские полицейские во время погони за автомобилем с нарушавшим ПДД пьяным водителем открыли огонь из табельного оружия, в результате пострадал пассажир, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел ночью 16 ноября на улице Гайвинской в Перми. Сотрудники Госавтоинспекции увидели автомобиль "ВАЗ-2107", водитель которого нарушал правила дорожного движения. Полицейские с использованием звукового сигнала и проблесковых маяков спецмашины потребовали нарушителя остановиться, однако тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться. Началась погоня, водитель "ВАЗа" продолжал нарушать ПДД. Тогда наряд ДПС применил табельное оружие. 19-летний водитель легковушки был задержан, выяснилось, что он пьян. На него составили административные материалы по нескольким статьям КоАП.
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"В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в полицейском главке.
По данным Telegram-канала Baza, пассажир был ранен в спину.
 
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