https://ria.ru/20231116/politsiya-1909818957.html

В Перми с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя

В Перми с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя - РИА Новости, 16.11.2023

В Перми с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя

Пермские полицейские во время погони за автомобилем с нарушавшим ПДД пьяным водителем открыли огонь из табельного оружия, в результате пострадал пассажир,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:39

2023-11-16T13:39

2023-11-16T13:39

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ПЕРМЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пермские полицейские во время погони за автомобилем с нарушавшим ПДД пьяным водителем открыли огонь из табельного оружия, в результате пострадал пассажир, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД РФ. По данным ведомства, инцидент произошел ночью 16 ноября на улице Гайвинской в Перми. Сотрудники Госавтоинспекции увидели автомобиль "ВАЗ-2107", водитель которого нарушал правила дорожного движения. Полицейские с использованием звукового сигнала и проблесковых маяков спецмашины потребовали нарушителя остановиться, однако тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться. Началась погоня, водитель "ВАЗа" продолжал нарушать ПДД. Тогда наряд ДПС применил табельное оружие. 19-летний водитель легковушки был задержан, выяснилось, что он пьян. На него составили административные материалы по нескольким статьям КоАП. "В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в полицейском главке. По данным Telegram-канала Baza, пассажир был ранен в спину.

https://ria.ru/20231116/dtp-1909757134.html

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происшествия, пермь, россия