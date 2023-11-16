https://ria.ru/20231116/polimery-1909956411.html
Кузбасские ученые изучат полимеры из космоса
Кузбасские ученые изучат полимеры из космоса - РИА Новости, 16.11.2023
Кузбасские ученые изучат полимеры из космоса
Уникальные материалы, прибывшие с Международной космической станции (МКС), были переданы ученым Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:45
2023-11-16T20:45
2023-11-16T20:45
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
кемеровская область
россия
сергей цивилев
владимир путин
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Уникальные материалы, прибывшие с Международной космической станции (МКС), были переданы ученым Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева на стенде Кемеровской области в рамках Дня региона Кузбасс на выставке-форуме "Россия". В июне 2022 года на МКС было отправлено изобретение томского ученого – 3D-принтер, работающий в условиях невесомости. В течение года там было напечатано двадцать экспериментальных образцов полимерных материалов. В 2023 году капсула спустилась на землю и в рамках сотрудничества с российским ракетно-космическим предприятием "Энергия" Кузбасскому государственному техническому университету передали десять экземпляров для исследования и испытаний. "Это - тот самый случай, когда космос и регион, который связан непосредственно с шахтами, соединяются. И с непосредственной вашей большой помощью космические технологии развиваются в Кузбассе", - заявил, вручая образцы, заслуженный конструктор РФ, советник генерального конструктора компании "Энергия" Александр Чернявский. Комментируя передачу ученым уникальных материалов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что благодаря постоянной поддержке Кузбасса Президентом России Владимиром Путиным у региона есть необходимая научно-техническая база для соответствующих исследований и даже появилась задача – сделать свою группировку спутников. "КуZбасс уже запустил в космос два своих научно-исследовательских наноспутника. На орбите нужна целая группировка таких летательных аппаратов, которая позволит нам внимательно следить за происходящим на территории КуZбасса, быстро реагировать на все вызовы, применять самые современные технологии для работы, обеспечения безопасности, сохранения нашей природы. Студенты нашего технического вуза проведут исследования образцов, полученных из космоса, их выводы послужат дальнейшему развитию космических технологий. Впереди у нас еще много совместных с корпорацией открытий", - подчеркнул Сергей Цивилев. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231116/vystavka-1909899259.html
https://ria.ru/20231115/zolotoshvei-1909699789.html
https://ria.ru/20231116/vystavka-1909842806.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выставка-форум "россия", кемеровская область, россия, сергей цивилев, владимир путин, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Кемеровская область, Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
Кузбасские ученые изучат полимеры из космоса
Кузбасские ученые изучат полимеры из космоса
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Уникальные материалы, прибывшие с Международной космической станции (МКС), были переданы ученым Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева на стенде Кемеровской области в рамках Дня региона Кузбасс на выставке-форуме "Россия".
В июне 2022 года на МКС было отправлено изобретение томского ученого – 3D-принтер, работающий в условиях невесомости. В течение года там было напечатано двадцать экспериментальных образцов полимерных материалов. В 2023 году капсула спустилась на землю и в рамках сотрудничества с российским ракетно-космическим предприятием "Энергия" Кузбасскому государственному техническому университету передали десять экземпляров для исследования и испытаний.
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"Это - тот самый случай, когда космос и регион, который связан непосредственно с шахтами, соединяются. И с непосредственной вашей большой помощью космические технологии развиваются в Кузбассе", - заявил, вручая образцы, заслуженный конструктор РФ
, советник генерального конструктора компании "Энергия" Александр Чернявский.
Комментируя передачу ученым уникальных материалов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
отметил, что благодаря постоянной поддержке Кузбасса Президентом России Владимиром Путиным
у региона есть необходимая научно-техническая база для соответствующих исследований и даже появилась задача – сделать свою группировку спутников.
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"КуZбасс уже запустил в космос два своих научно-исследовательских наноспутника. На орбите нужна целая группировка таких летательных аппаратов, которая позволит нам внимательно следить за происходящим на территории КуZбасса, быстро реагировать на все вызовы, применять самые современные технологии для работы, обеспечения безопасности, сохранения нашей природы. Студенты нашего технического вуза проведут исследования образцов, полученных из космоса, их выводы послужат дальнейшему развитию космических технологий. Впереди у нас еще много совместных с корпорацией открытий", - подчеркнул Сергей Цивилев.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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