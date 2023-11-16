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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 16.11.2023
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08:06 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/pogoda-1909742569.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 16.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, небольшой снег до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:06
2023-11-16T08:06
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столичном регионе продолжит формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северо-восток европейской части России. "Ожидается облачная, с неустойчивым прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве 0 - плюс 2 градусов, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: небольшой снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди выгуливают собак в одном из парков в Москве
Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столичном регионе продолжит формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северо-восток европейской части России.
«
"Ожидается облачная, с неустойчивым прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве 0 - плюс 2 градусов, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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