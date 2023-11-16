https://ria.ru/20231116/pogoda-1909742569.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 16.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, небольшой снег до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:06

2023-11-16T08:06

2023-11-16T08:06

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столичном регионе продолжит формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северо-восток европейской части России. "Ожидается облачная, с неустойчивым прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве 0 - плюс 2 градусов, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20231115/moskva-1909539347.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"