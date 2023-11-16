https://ria.ru/20231116/pogoda-1909742569.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 16.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, небольшой снег до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:06
2023-11-16T08:06
2023-11-16T08:06
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901501578_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_001e64def3765be13e2082c0636283e0.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столичном регионе продолжит формировать тыловая часть циклона, ушедшего на северо-восток европейской части России. "Ожидается облачная, с неустойчивым прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве 0 - плюс 2 градусов, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20231115/moskva-1909539347.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901501578_1072:130:3407:1881_1920x0_80_0_0_1f494a61ee492d11942816c8ee8a4d80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Леус: небольшой снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг