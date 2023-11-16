Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ запустил образовательную программу для глав Центров поддержки экспорта - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/podderzhka_eksporta-1909812512.html
РЭЦ запустил образовательную программу для глав Центров поддержки экспорта
РЭЦ запустил образовательную программу для глав Центров поддержки экспорта - РИА Новости, 16.11.2023
РЭЦ запустил образовательную программу для глав Центров поддержки экспорта
Обучение в рамках первого модуля для первого потока заместителей руководителей региональных Центров поддержки экспорта, в котором приняло участие 33 региона,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:19
2023-11-16T13:19
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
программы
москва
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обучение в рамках первого модуля для первого потока заместителей руководителей региональных Центров поддержки экспорта, в котором приняло участие 33 региона, прошло в Москве, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Обучение направлено на систематизацию и оптимизацию деятельности ЦПЭ, в частности на совершенствование профессиональных управленческих компетенций представителей руководства ЦПЭ в целях улучшения навыков планирования и достижения показателей поддержки экспорта в регионах. Старт программы "Формирование кадрового резерва центров поддержки экспорта. Организация эффективной работы ЦПЭ", разработанной Школой экспорта РЭЦ, состоялся 13 ноября 2023", - говорится в сообщении."Группа РЭЦ активно взаимодействует с региональными Центрами поддержки экспорта для реализации широкого спектра мер поддержки экспортно ориентированного бизнеса. Именно поэтому было инициировано обучение для заместителей руководителей ЦПЭ, которое должно помочь сотрудникам этих структур формировать качественный кадровый резерв и повышать результативность своей работы для увеличения экспортных показателей. В свою очередь, РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ готовы оказывать ЦПЭ всю необходимую поддержку", – подчеркнул вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Роман Генкель.В рамках обучения по первому модулю программы эксперты Школы экспорта РЭЦ проработали с участниками вопросы нормативно-правового регулирования, стратегического, тактического и финансового планирования деятельности ЦПЭ. Также были рассмотрены вопросы формирования эффективной команды региональных Центров поддержки экспорта и ключевые моменты организации и контроля исполнения задач, обязанности сотрудников."Программа позволяет сформировать целый ряд профессиональных компетенций, которые необходимы для регулирования и управления деятельностью ЦПЭ, разработки плана развития центров и его эффективного исполнения, достижения показателей", – рассказала Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.Обучающиеся в рамках программы заместители руководителей ЦПЭ разделены на два потока, каждый из которых пройдет два образовательных модуля. В результате обучения и выполнения практических заданий ЦПЭ смогут сформировать собственные стратегии деятельности и развития на 2024 год, с учетом специфики своего региона, которые будут вынесены на защиту в рамках итоговой аттестации.
https://ria.ru/20231109/rets-1908487672.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_7660a054e6c8f793eb1babca3a492bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экспорт, программы, москва, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Программы, Москва, Экономика

РЭЦ запустил образовательную программу для глав Центров поддержки экспорта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
РЭЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обучение в рамках первого модуля для первого потока заместителей руководителей региональных Центров поддержки экспорта, в котором приняло участие 33 региона, прошло в Москве, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Обучение направлено на систематизацию и оптимизацию деятельности ЦПЭ, в частности на совершенствование профессиональных управленческих компетенций представителей руководства ЦПЭ в целях улучшения навыков планирования и достижения показателей поддержки экспорта в регионах. Старт программы "Формирование кадрового резерва центров поддержки экспорта. Организация эффективной работы ЦПЭ", разработанной Школой экспорта РЭЦ, состоялся 13 ноября 2023", - говорится в сообщении.
"Группа РЭЦ активно взаимодействует с региональными Центрами поддержки экспорта для реализации широкого спектра мер поддержки экспортно ориентированного бизнеса. Именно поэтому было инициировано обучение для заместителей руководителей ЦПЭ, которое должно помочь сотрудникам этих структур формировать качественный кадровый резерв и повышать результативность своей работы для увеличения экспортных показателей. В свою очередь, РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ готовы оказывать ЦПЭ всю необходимую поддержку", – подчеркнул вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Роман Генкель.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
РЭЦ назвал лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0
9 ноября, 18:58
В рамках обучения по первому модулю программы эксперты Школы экспорта РЭЦ проработали с участниками вопросы нормативно-правового регулирования, стратегического, тактического и финансового планирования деятельности ЦПЭ. Также были рассмотрены вопросы формирования эффективной команды региональных Центров поддержки экспорта и ключевые моменты организации и контроля исполнения задач, обязанности сотрудников.
"Программа позволяет сформировать целый ряд профессиональных компетенций, которые необходимы для регулирования и управления деятельностью ЦПЭ, разработки плана развития центров и его эффективного исполнения, достижения показателей", – рассказала Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
Обучающиеся в рамках программы заместители руководителей ЦПЭ разделены на два потока, каждый из которых пройдет два образовательных модуля. В результате обучения и выполнения практических заданий ЦПЭ смогут сформировать собственные стратегии деятельности и развития на 2024 год, с учетом специфики своего региона, которые будут вынесены на защиту в рамках итоговой аттестации.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортПрограммыМоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала