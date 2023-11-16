https://ria.ru/20231116/podderzhka_eksporta-1909812512.html

РЭЦ запустил образовательную программу для глав Центров поддержки экспорта

РЭЦ запустил образовательную программу для глав Центров поддержки экспорта - РИА Новости, 16.11.2023

РЭЦ запустил образовательную программу для глав Центров поддержки экспорта

Обучение в рамках первого модуля для первого потока заместителей руководителей региональных Центров поддержки экспорта, в котором приняло участие 33 региона,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:19

2023-11-16T13:19

2023-11-16T13:19

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

программы

москва

экономика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обучение в рамках первого модуля для первого потока заместителей руководителей региональных Центров поддержки экспорта, в котором приняло участие 33 региона, прошло в Москве, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Обучение направлено на систематизацию и оптимизацию деятельности ЦПЭ, в частности на совершенствование профессиональных управленческих компетенций представителей руководства ЦПЭ в целях улучшения навыков планирования и достижения показателей поддержки экспорта в регионах. Старт программы "Формирование кадрового резерва центров поддержки экспорта. Организация эффективной работы ЦПЭ", разработанной Школой экспорта РЭЦ, состоялся 13 ноября 2023", - говорится в сообщении."Группа РЭЦ активно взаимодействует с региональными Центрами поддержки экспорта для реализации широкого спектра мер поддержки экспортно ориентированного бизнеса. Именно поэтому было инициировано обучение для заместителей руководителей ЦПЭ, которое должно помочь сотрудникам этих структур формировать качественный кадровый резерв и повышать результативность своей работы для увеличения экспортных показателей. В свою очередь, РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ готовы оказывать ЦПЭ всю необходимую поддержку", – подчеркнул вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Роман Генкель.В рамках обучения по первому модулю программы эксперты Школы экспорта РЭЦ проработали с участниками вопросы нормативно-правового регулирования, стратегического, тактического и финансового планирования деятельности ЦПЭ. Также были рассмотрены вопросы формирования эффективной команды региональных Центров поддержки экспорта и ключевые моменты организации и контроля исполнения задач, обязанности сотрудников."Программа позволяет сформировать целый ряд профессиональных компетенций, которые необходимы для регулирования и управления деятельностью ЦПЭ, разработки плана развития центров и его эффективного исполнения, достижения показателей", – рассказала Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.Обучающиеся в рамках программы заместители руководителей ЦПЭ разделены на два потока, каждый из которых пройдет два образовательных модуля. В результате обучения и выполнения практических заданий ЦПЭ смогут сформировать собственные стратегии деятельности и развития на 2024 год, с учетом специфики своего региона, которые будут вынесены на защиту в рамках итоговой аттестации.

https://ria.ru/20231109/rets-1908487672.html

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российский экспортный центр (рэц), экспорт, программы, москва, экономика