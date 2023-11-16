https://ria.ru/20231116/podderzhka-1909926597.html
Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью
Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью - РИА Новости, 16.11.2023
Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью
Все виды финансовой поддержки муниципалитетов в Воронежской области в следующем году будут сохранены, сообщил председатель областной думы Владимир Нетесов. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:55
2023-11-16T18:55
2023-11-16T18:55
воронежская область
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Все виды финансовой поддержки муниципалитетов в Воронежской области в следующем году будут сохранены, сообщил председатель областной думы Владимир Нетесов. Особое внимание депутатов Воронежской областной думы в ходе предварительного обсуждения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый двухлетний период было уделено теме поддержки муниципалитетов. Как отмечает заксобрание, в целом объем финансовой помощи муниципалитетам на общее покрытие расходов в 2024 году планируется в объеме почти 4,5 миллиарда рублей с ростом к уровню текущего года на 9,5% (плюс 384,2 миллиона рублей), что позволит обеспечить финансовую устойчивость всех местных бюджетов. "Помимо этого, продолжится оказание муниципалитетам целевой помощи на осуществление их полномочий. Например, по комплексному развитию и благоустройству территорий им будет направлено более 810 миллионов рублей, на ремонт автомобильных дорог – 4,1 миллиарда рублей, на развитие улично-дорожной сети – более 2,6 миллиарда рублей", – сказал Нетесов. Он добавил, что также средства в объеме 145,7 миллиона рублей распределены на модернизацию уличного освещения, еще 132,5 миллионов – на подготовку к отопительному сезону, на поддержку местных инициатив и территориального общественного самоуправления – 248 миллионов рублей. Предусмотрены и гранты поощрительного характера (по результатам оценки эффективности развития) - в объеме 182,7 миллиона рублей. "В общей сложности в следующем году в муниципалитеты поступит 96 видов трансфертов на сумму более 58 миллиардов рублей, или более трети всех расходов областного бюджета", - подытожил Нетесов.
https://ria.ru/20231115/natsproekty-1909655410.html
https://ria.ru/20231109/zhile-1908382471.html
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воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью
Облдума: поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Все виды финансовой поддержки муниципалитетов в Воронежской области в следующем году будут сохранены, сообщил председатель областной думы Владимир Нетесов.
Особое внимание депутатов Воронежской областной думы
в ходе предварительного обсуждения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый двухлетний период было уделено теме поддержки муниципалитетов. Как отмечает заксобрание, в целом объем финансовой помощи муниципалитетам на общее покрытие расходов в 2024 году планируется в объеме почти 4,5 миллиарда рублей с ростом к уровню текущего года на 9,5% (плюс 384,2 миллиона рублей), что позволит обеспечить финансовую устойчивость всех местных бюджетов.
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области
"Помимо этого, продолжится оказание муниципалитетам целевой помощи на осуществление их полномочий. Например, по комплексному развитию и благоустройству территорий им будет направлено более 810 миллионов рублей, на ремонт автомобильных дорог – 4,1 миллиарда рублей, на развитие улично-дорожной сети – более 2,6 миллиарда рублей", – сказал Нетесов.
Он добавил, что также средства в объеме 145,7 миллиона рублей распределены на модернизацию уличного освещения, еще 132,5 миллионов – на подготовку к отопительному сезону, на поддержку местных инициатив и территориального общественного самоуправления – 248 миллионов рублей. Предусмотрены и гранты поощрительного характера (по результатам оценки эффективности развития) - в объеме 182,7 миллиона рублей.
"В общей сложности в следующем году в муниципалитеты поступит 96 видов трансфертов на сумму более 58 миллиардов рублей, или более трети всех расходов областного бюджета", - подытожил Нетесов.
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