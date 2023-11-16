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Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью - РИА Новости, 16.11.2023
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Воронежская область
 
18:55 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/podderzhka-1909926597.html
Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью
Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью - РИА Новости, 16.11.2023
Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью
Все виды финансовой поддержки муниципалитетов в Воронежской области в следующем году будут сохранены, сообщил председатель областной думы Владимир Нетесов. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:55
2023-11-16T18:55
воронежская область
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Все виды финансовой поддержки муниципалитетов в Воронежской области в следующем году будут сохранены, сообщил председатель областной думы Владимир Нетесов. Особое внимание депутатов Воронежской областной думы в ходе предварительного обсуждения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый двухлетний период было уделено теме поддержки муниципалитетов. Как отмечает заксобрание, в целом объем финансовой помощи муниципалитетам на общее покрытие расходов в 2024 году планируется в объеме почти 4,5 миллиарда рублей с ростом к уровню текущего года на 9,5% (плюс 384,2 миллиона рублей), что позволит обеспечить финансовую устойчивость всех местных бюджетов. "Помимо этого, продолжится оказание муниципалитетам целевой помощи на осуществление их полномочий. Например, по комплексному развитию и благоустройству территорий им будет направлено более 810 миллионов рублей, на ремонт автомобильных дорог – 4,1 миллиарда рублей, на развитие улично-дорожной сети – более 2,6 миллиарда рублей", – сказал Нетесов. Он добавил, что также средства в объеме 145,7 миллиона рублей распределены на модернизацию уличного освещения, еще 132,5 миллионов – на подготовку к отопительному сезону, на поддержку местных инициатив и территориального общественного самоуправления – 248 миллионов рублей. Предусмотрены и гранты поощрительного характера (по результатам оценки эффективности развития) - в объеме 182,7 миллиона рублей. "В общей сложности в следующем году в муниципалитеты поступит 96 видов трансфертов на сумму более 58 миллиардов рублей, или более трети всех расходов областного бюджета", - подытожил Нетесов.
https://ria.ru/20231115/natsproekty-1909655410.html
https://ria.ru/20231109/zhile-1908382471.html
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воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью

Облдума: поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Все виды финансовой поддержки муниципалитетов в Воронежской области в следующем году будут сохранены, сообщил председатель областной думы Владимир Нетесов.
Особое внимание депутатов Воронежской областной думы в ходе предварительного обсуждения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый двухлетний период было уделено теме поддержки муниципалитетов. Как отмечает заксобрание, в целом объем финансовой помощи муниципалитетам на общее покрытие расходов в 2024 году планируется в объеме почти 4,5 миллиарда рублей с ростом к уровню текущего года на 9,5% (плюс 384,2 миллиона рублей), что позволит обеспечить финансовую устойчивость всех местных бюджетов.
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"Помимо этого, продолжится оказание муниципалитетам целевой помощи на осуществление их полномочий. Например, по комплексному развитию и благоустройству территорий им будет направлено более 810 миллионов рублей, на ремонт автомобильных дорог – 4,1 миллиарда рублей, на развитие улично-дорожной сети – более 2,6 миллиарда рублей", – сказал Нетесов.
Он добавил, что также средства в объеме 145,7 миллиона рублей распределены на модернизацию уличного освещения, еще 132,5 миллионов – на подготовку к отопительному сезону, на поддержку местных инициатив и территориального общественного самоуправления – 248 миллионов рублей. Предусмотрены и гранты поощрительного характера (по результатам оценки эффективности развития) - в объеме 182,7 миллиона рублей.
"В общей сложности в следующем году в муниципалитеты поступит 96 видов трансфертов на сумму более 58 миллиардов рублей, или более трети всех расходов областного бюджета", - подытожил Нетесов.
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Воронежская областьВоронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная Дума
 
 
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