https://ria.ru/20231116/podderzhka-1909926597.html

Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью

Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью - РИА Новости, 16.11.2023

Поддержка муниципалитетов в Воронежской области сохранится полностью

Все виды финансовой поддержки муниципалитетов в Воронежской области в следующем году будут сохранены, сообщил председатель областной думы Владимир Нетесов. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:55

2023-11-16T18:55

2023-11-16T18:55

воронежская область

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Все виды финансовой поддержки муниципалитетов в Воронежской области в следующем году будут сохранены, сообщил председатель областной думы Владимир Нетесов. Особое внимание депутатов Воронежской областной думы в ходе предварительного обсуждения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый двухлетний период было уделено теме поддержки муниципалитетов. Как отмечает заксобрание, в целом объем финансовой помощи муниципалитетам на общее покрытие расходов в 2024 году планируется в объеме почти 4,5 миллиарда рублей с ростом к уровню текущего года на 9,5% (плюс 384,2 миллиона рублей), что позволит обеспечить финансовую устойчивость всех местных бюджетов. "Помимо этого, продолжится оказание муниципалитетам целевой помощи на осуществление их полномочий. Например, по комплексному развитию и благоустройству территорий им будет направлено более 810 миллионов рублей, на ремонт автомобильных дорог – 4,1 миллиарда рублей, на развитие улично-дорожной сети – более 2,6 миллиарда рублей", – сказал Нетесов. Он добавил, что также средства в объеме 145,7 миллиона рублей распределены на модернизацию уличного освещения, еще 132,5 миллионов – на подготовку к отопительному сезону, на поддержку местных инициатив и территориального общественного самоуправления – 248 миллионов рублей. Предусмотрены и гранты поощрительного характера (по результатам оценки эффективности развития) - в объеме 182,7 миллиона рублей. "В общей сложности в следующем году в муниципалитеты поступит 96 видов трансфертов на сумму более 58 миллиардов рублей, или более трети всех расходов областного бюджета", - подытожил Нетесов.

https://ria.ru/20231115/natsproekty-1909655410.html

https://ria.ru/20231109/zhile-1908382471.html

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воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума