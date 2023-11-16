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В Киеве заявили, что польские перевозчики отказались разблокировать границу - РИА Новости, 16.11.2023
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16:46 16.11.2023 (обновлено: 16:47 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/perevozchiki-1909877188.html
В Киеве заявили, что польские перевозчики отказались разблокировать границу
В Киеве заявили, что польские перевозчики отказались разблокировать границу - РИА Новости, 16.11.2023
В Киеве заявили, что польские перевозчики отказались разблокировать границу
Польские перевозчики отклонили предложения по разблокированию движения через пункты пропуска на украинско-польской границе, поиск решения продолжается, сообщили РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:46
2023-11-16T16:47
украина
в мире
польша
матеуш моравецкий
тарас качка
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Польские перевозчики отклонили предложения по разблокированию движения через пункты пропуска на украинско-польской границе, поиск решения продолжается, сообщили в четверг в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. "Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с министерством инфраструктуры Польши и директоратом Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности 15 ноября провели переговоры на пункте пропуска "Дорогуск". Ключевой вопрос - наработка совместных решений для разблокирования границы", - говорится в сообщении министерства на странице в соцсети Facebook*.В ведомстве отметили, что ключевое требование протестующих – это "возврат к системе разрешений". В Киеве подчеркнули, что оно не может быть выполнено, соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать как минимум до 30 июня следующего года. "В результате переговоров стороны наработали совместные решения и предложили их польским протестующим. Последние предложения не согласовали. Стороны продолжают поиск решений, которые бы позволили разрешить ситуацию", - отметили в министерстве. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908420862.html
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украина, в мире, польша, матеуш моравецкий, тарас качка, евросоюз, еврокомиссия
Украина, В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка, Евросоюз, Еврокомиссия
В Киеве заявили, что польские перевозчики отказались разблокировать границу

Киев заявил, что польские перевозчики отказались разблокировать КПП на границе

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Польские перевозчики отклонили предложения по разблокированию движения через пункты пропуска на украинско-польской границе, поиск решения продолжается, сообщили в четверг в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с министерством инфраструктуры Польши и директоратом Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности 15 ноября провели переговоры на пункте пропуска "Дорогуск". Ключевой вопрос - наработка совместных решений для разблокирования границы", - говорится в сообщении министерства на странице в соцсети Facebook*.
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В ведомстве отметили, что ключевое требование протестующих – это "возврат к системе разрешений". В Киеве подчеркнули, что оно не может быть выполнено, соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать как минимум до 30 июня следующего года.
«
"В результате переговоров стороны наработали совместные решения и предложили их польским протестующим. Последние предложения не согласовали. Стороны продолжают поиск решений, которые бы позволили разрешить ситуацию", - отметили в министерстве.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".
Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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