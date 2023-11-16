https://ria.ru/20231116/pensionerka-1909861280.html

Оставленная родными в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж

Оставленная родными в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж - РИА Новости, 16.11.2023

Оставленная родными в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж

Пожилая женщина, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, выехала в Воронеж, куда прибудет в пятницу и поселится на съемной квартире, сообщил РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:54

2023-11-16T15:54

2023-11-16T15:54

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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, выехала в Воронеж, куда прибудет в пятницу и поселится на съемной квартире, сообщил журналистам представитель областного правительства. Сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине. Как ранее рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, Валентина Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства. Женщина, как отметил консул, находится в плохом самочувствии "на уколах" - не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом в России ее никто не ждет, и у нее больше нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем пожилой женщины. Пенсионерка, как рассказал консул, рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, однако опасения внушает её состояние здоровья и отсутствие документов для получения в Москве медицинской помощи. В среду женщина прилетела в Москву. "Валентина Котова сейчас находится в пути из Москвы в столицу Черноземья (Воронеж). Она добирается на поезде, и уже завтра должна быть в городе. Здесь ее встретят сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области. Они проводят Валентину Котову на съёмную квартиру, где она выразила желание находиться", - сообщил представитель облправительства. По его словам, Котова выразила желание проживать именно в Воронежской области, "исходя из климатических и экономических особенностей региона". "Региональные власти будут оказывать содействие Валентине Котовой в обустройстве на новом месте", - добавил представитель облправительства.

https://ria.ru/20231013/relokanty-1902627507.html

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, москва, сша, общество