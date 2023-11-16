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Оставленная родными в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж - РИА Новости, 16.11.2023
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15:54 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/pensionerka-1909861280.html
Оставленная родными в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж
Оставленная родными в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж - РИА Новости, 16.11.2023
Оставленная родными в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж
Пожилая женщина, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, выехала в Воронеж, куда прибудет в пятницу и поселится на съемной квартире, сообщил РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:54
2023-11-16T15:54
мексика
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сша
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, выехала в Воронеж, куда прибудет в пятницу и поселится на съемной квартире, сообщил журналистам представитель областного правительства. Сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине. Как ранее рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, Валентина Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства. Женщина, как отметил консул, находится в плохом самочувствии "на уколах" - не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом в России ее никто не ждет, и у нее больше нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем пожилой женщины. Пенсионерка, как рассказал консул, рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, однако опасения внушает её состояние здоровья и отсутствие документов для получения в Москве медицинской помощи. В среду женщина прилетела в Москву. "Валентина Котова сейчас находится в пути из Москвы в столицу Черноземья (Воронеж). Она добирается на поезде, и уже завтра должна быть в городе. Здесь ее встретят сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области. Они проводят Валентину Котову на съёмную квартиру, где она выразила желание находиться", - сообщил представитель облправительства. По его словам, Котова выразила желание проживать именно в Воронежской области, "исходя из климатических и экономических особенностей региона". "Региональные власти будут оказывать содействие Валентине Котовой в обустройстве на новом месте", - добавил представитель облправительства.
https://ria.ru/20231013/relokanty-1902627507.html
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мексика, москва, сша, общество
Мексика, Москва, США, Общество
Оставленная родными в Мексике пенсионерка приедет в Воронеж

Оставленная родными в Мексике пенсионерка Котова приедет в Воронеж в пятницу

© Консульство России в МексикеРоссиянка Валентина Котова в Мексике
Россиянка Валентина Котова в Мексике
© Консульство России в Мексике
Россиянка Валентина Котова в Мексике
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, выехала в Воронеж, куда прибудет в пятницу и поселится на съемной квартире, сообщил журналистам представитель областного правительства.
Сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине.
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Как ранее рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, Валентина Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.
Женщина, как отметил консул, находится в плохом самочувствии "на уколах" - не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом в России ее никто не ждет, и у нее больше нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем пожилой женщины.
Пенсионерка, как рассказал консул, рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, однако опасения внушает её состояние здоровья и отсутствие документов для получения в Москве медицинской помощи. В среду женщина прилетела в Москву.
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"Валентина Котова сейчас находится в пути из Москвы в столицу Черноземья (Воронеж). Она добирается на поезде, и уже завтра должна быть в городе. Здесь ее встретят сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области. Они проводят Валентину Котову на съёмную квартиру, где она выразила желание находиться", - сообщил представитель облправительства.
По его словам, Котова выразила желание проживать именно в Воронежской области, "исходя из климатических и экономических особенностей региона".
"Региональные власти будут оказывать содействие Валентине Котовой в обустройстве на новом месте", - добавил представитель облправительства.
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