https://ria.ru/20231116/patrushev-1909814839.html
США ведут эксперименты с биоматериалами славян, заявил Патрушев
США ведут эксперименты с биоматериалами славян, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.11.2023
США ведут эксперименты с биоматериалами славян, заявил Патрушев
США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:26
2023-11-16T13:26
2023-11-16T13:26
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. "США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии", - указал он. Как пояснил секретарь Совбеза РФ, "на территории Украины и в иных сопредельных с Россией государствах Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов". "Действия американцев по размещению биолабораторий в непосредственной близости от российских границ и расширению спектра военных биологических исследований, безусловно создают серьезные биологические угрозы и требуют выработки действенных мер по их устранению", - констатировал он. При этом, продолжил Патрушев, "англосаксы под надуманными предлогами тормозят создание в рамках Концепции о запрещении биологического и токсинного оружия верификационных механизмов, призванных поставить под международный контроль биологическую активность государств - участников конвенции". Секретарь Совбеза РФ также отметил, что Центральный федеральный округ - густонаселенный и урбанизованный макрорегион. "Возможные ухудшения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной и экологической обстановки могут нанести вред жизни и здоровью населения, проживающего в округе и составляющего больше четверти населения страны, а также негативно отразиться на экономике", - предупредил Патрушев. По его словам, "в настоящее время ключевые угрозы биологической безопасности в округе связаны с последствиями военно-биологической деятельности США на Украине и критическим состоянием ее системы здравоохранения".
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россия, сша, украина, николай патрушев
Россия, США, Украина, Николай Патрушев
США ведут эксперименты с биоматериалами славян, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: США ведут эксперименты с биоматериалами славян
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.
«
"США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии", - указал он.
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Как пояснил секретарь Совбеза РФ, "на территории Украины и в иных сопредельных с Россией государствах Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов".
"Действия американцев по размещению биолабораторий в непосредственной близости от российских границ и расширению спектра военных биологических исследований, безусловно создают серьезные биологические угрозы и требуют выработки действенных мер по их устранению", - констатировал он.
При этом, продолжил Патрушев, "англосаксы под надуманными предлогами тормозят создание в рамках Концепции о запрещении биологического и токсинного оружия верификационных механизмов, призванных поставить под международный контроль биологическую активность государств - участников конвенции".
Секретарь Совбеза РФ также отметил, что Центральный федеральный округ - густонаселенный и урбанизованный макрорегион. "Возможные ухудшения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной и экологической обстановки могут нанести вред жизни и здоровью населения, проживающего в округе и составляющего больше четверти населения страны, а также негативно отразиться на экономике", - предупредил Патрушев.
По его словам, "в настоящее время ключевые угрозы биологической безопасности в округе связаны с последствиями военно-биологической деятельности США на Украине и критическим состоянием ее системы здравоохранения".