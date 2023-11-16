Рейтинг@Mail.ru
США ведут эксперименты с биоматериалами славян, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/patrushev-1909814839.html
США ведут эксперименты с биоматериалами славян, заявил Патрушев
США ведут эксперименты с биоматериалами славян, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.11.2023
США ведут эксперименты с биоматериалами славян, заявил Патрушев
США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:26
2023-11-16T13:26
россия
сша
украина
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_07b8a29ce9bc6e1bf9b6dc93b1d81370.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. "США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии", - указал он. Как пояснил секретарь Совбеза РФ, "на территории Украины и в иных сопредельных с Россией государствах Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов". "Действия американцев по размещению биолабораторий в непосредственной близости от российских границ и расширению спектра военных биологических исследований, безусловно создают серьезные биологические угрозы и требуют выработки действенных мер по их устранению", - констатировал он. При этом, продолжил Патрушев, "англосаксы под надуманными предлогами тормозят создание в рамках Концепции о запрещении биологического и токсинного оружия верификационных механизмов, призванных поставить под международный контроль биологическую активность государств - участников конвенции". Секретарь Совбеза РФ также отметил, что Центральный федеральный округ - густонаселенный и урбанизованный макрорегион. "Возможные ухудшения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной и экологической обстановки могут нанести вред жизни и здоровью населения, проживающего в округе и составляющего больше четверти населения страны, а также негативно отразиться на экономике", - предупредил Патрушев. По его словам, "в настоящее время ключевые угрозы биологической безопасности в округе связаны с последствиями военно-биологической деятельности США на Украине и критическим состоянием ее системы здравоохранения".
https://ria.ru/20220321/rogozin-1779204774.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_cdfa75db40c1982ce673af2273482d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, николай патрушев
Россия, США, Украина, Николай Патрушев
США ведут эксперименты с биоматериалами славян, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: США ведут эксперименты с биоматериалами славян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.
«
"США продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии", - указал он.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине
21 марта 2022, 09:06
Как пояснил секретарь Совбеза РФ, "на территории Украины и в иных сопредельных с Россией государствах Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов".
"Действия американцев по размещению биолабораторий в непосредственной близости от российских границ и расширению спектра военных биологических исследований, безусловно создают серьезные биологические угрозы и требуют выработки действенных мер по их устранению", - констатировал он.
При этом, продолжил Патрушев, "англосаксы под надуманными предлогами тормозят создание в рамках Концепции о запрещении биологического и токсинного оружия верификационных механизмов, призванных поставить под международный контроль биологическую активность государств - участников конвенции".
Секретарь Совбеза РФ также отметил, что Центральный федеральный округ - густонаселенный и урбанизованный макрорегион. "Возможные ухудшения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной и экологической обстановки могут нанести вред жизни и здоровью населения, проживающего в округе и составляющего больше четверти населения страны, а также негативно отразиться на экономике", - предупредил Патрушев.
По его словам, "в настоящее время ключевые угрозы биологической безопасности в округе связаны с последствиями военно-биологической деятельности США на Украине и критическим состоянием ее системы здравоохранения".
 
РоссияСШАУкраинаНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала